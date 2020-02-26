Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Антирейдерское движение может быть создано в Казахстане.

«Мы призываем все общество обратить внимание на проблему рейдерских захватов и просим представителей СМИ, как четвертую власть, провести журналистское расследование по данным фактам (захват угольного разреза «Сарыадыр» – КазТАГ) с обнародованием конкретных схем и имен, участвующих в этом. Мы призываем также наших коллег-предпринимателей объединиться по данному вопросу, чтобы сообща решать наши проблемы и сделать так, чтобы рейдерство в Казахстане стало пережитком прошлого. Для этого мы с единомышленниками готовы стать учредителями общереспубликанского движения с условным названием «АнтиРейдер», — с таким обращением в среду выступил в Национальном пресс-клубе предприниматель, глава ТОО «Он-Олжа» Марат Набиев.

По его словам, рейдерский захват угольного разреза стал возможным «благодаря действиям судейского корпуса Акмолинской области, покровительства им отдельных чиновников областного акимата и административному ресурсу финансовых институтов, в частности, ForteBank, а также участию в деле неизвестных пока нам структур и лиц».

«Выражаем недоверие всему судейскому корпусу Акмолинской области. Заявляем о необходимости возбуждения досудебного производства по фактам рейдерского захвата чужого имущества. (…). Призываем все СМИ, блогеров и общественных деятелей обратить внимание на создавшуюся ситуацию и инициировать журналистское расследование в данном направлении, с обнародованием всех проблем и с целью недопущения подобных фактов вновь. Обращаемся к коллегам, предпринимателям и бизнесменам, которые могут и хотят развивать экономику Казахстана, к тем, кто был подвержен подобным фактам рейдерства или находятся «в зоне риска» с целью объединения и создания антирейдерского движения, которое может противодействовать любым фактам незаконного захвата, принудительного банкротства и так далее. Обращаемся ко всем гражданам Республики Казахстан не оставаться в стороне, так как это прямым образом касается любого казахстанца. Только общими усилиями мы можем остановить беспредел, творящийся в судебной системе и банковской сфере», — заявил он.

Также Набиев не исключил, что антирейдерское движение может быт создано в форме политической партии.

Ранее сообщалось, что в рейдерском захвате угольного месторождения «Сарыадыр» обвиняет

бывшего партнера Заурбека Аягана предприниматель Марат Набиев.