Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ — Частое выпадение осадков и колебания температуры ожидают казахстанцев в марте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В течение месяца частая смена циклонов и антициклонов обусловит частое выпадение осадков и колебания температуры воздуха», — говорится в консультативном прогнозе погоды по Казахстану на март 2020 года в пятницу.

По данным синоптиков, в начале первой декады основной температурный фон в северной половине страны составит ночью -5-10, на востоке местами до -15-20, днем -5+5, в южных регионах – днем воздух прогреется до +10+20.

«В начале и в середине месяца с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке и востоке РК – местами сильные с порывистым ветром до 15-25 метров в секунду, в северных регионах – с метелью. В течение месяца часто ожидаются туманы, в северной половине гололедные явления. Наряду с осадками ожидается кратковременное понижение температурного фона», — следует из сообщения.

Синоптики отметили, что основная волна холода предполагается в конце первой декады с вторжением холодного антициклона с Карского моря, ожидается понижение температуры воздуха на севере, востоке и центре республики столбики термометров могут опускаться ночью до -10-15, местами -20-25, днем до -5-13, на юге – ночью до -2-12, днем – до 0+8.

«На западе Казахстана осадки ожидаются в начале и середине первой декады, температура воздуха будет колебаться ночью от 0-8 до 0+5, днем – от 0+5 до +5+13», — говорится в сообщении.

В «Казгидромет» отметили, что в марте средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана ожидается выше нормы на +1, около нормы – в юго-восточной половине РК (при средней многолетней норме: -3-9 – в северной половине, -2+ — в южной половине).

«Количество осадков на большей части республики предполагается больше нормы, в западной половине страны – около нормы (при средней многолетней норме от 10 до 25 мм на большей части РК, лишь в горных районах юга, юго-востока и востока – от 30 до 90 мм)», — резюмируется в сообщении.