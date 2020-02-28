Посольство КНР в РК: Разговоры о возвращении китайцев домой звучат нетрезво и необоснованно

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Алматы. 28 февраля. КазТАГ — Разговоры о возвращении китайцев домой звучат нетрезво и необоснованно, заявили в посольстве Китайской Народной Республики в РК.

«Изначально мы против абсолютизации, а уж тем более политизации мер по нераспространению вируса (коронавируса – КазТАГ). Разговоры по закрытию границы, возвращению китайцев домой звучат не то, что непрофессионально, но и нетрезво и необоснованно. А уж совсем опасно, если это кем-то подогревается. Продолжая бороться с вирусом и добиваясь окончательной победы, Китай готов делиться опытом и координировать согласованные действия со своими партнерами, полностью осознавая свою международную ответственность. Ночь пройдет, и утро непременно настанет», — заявили в посольстве Китая в РК в пятницу.

В посольстве отметили, что ситуация по борьбе с вирусом в Китае улучшается.

«Факт того, что ежедневное увеличение новых инфицированных коронавирусом за пределами Китая намного выше, чем в самом Китае, говорит, что, с одной стороны, ситуация по борьбе с вирусом в Китае сильно улучшается, а с другой – перед мировым сообществом все еще стоит тяжелая задача. Вирус не имеет границ, это общее зло для всего мира, необходимо с ним бороться, объединившись плечом к плечу, а не подкапываться под других. Никто не застрахован от него и не должен использовать вопрос в своих корыстных целях. Как говорится, не плюй в колодец, из которого пьешь», — подчеркивается в сообщении.

Эта эпидемия, как отметили в посольстве Китая в РК, «стала своего рода зеркалом, через призму которого мы можем наблюдать, кто искренне сопереживает, кто злорадствует, или еще хуже – бьет лежачего».

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«Словом, кто есть кто. Всему есть свой срок, вирус рано или поздно пройдет. Каждый получит то, что заслужил», — заявили в посольстве.

Также в китайском посольстве отметили, что «в этой борьбе с вирусом Китай стоит на передовой и, понеся огромные человеческие жертвы, удостоился уважения и высокой оценки многих стран и международных организаций, в том числе ВОЗ».

По словам эксперта ВОЗ, Китай выиграл для мира драгоценное время, и мир в долгу перед городом Ухань.

«Перед вирусом единственным правильным выбором является научный и профессиональный подход, строго следуя рекомендациям ВОЗ. Реакция на него должна быть корректной, а не чрезмерной, в противном случае все общество легко впадет в панику, что даже вреднее самого вируса», — резюмировали в посольстве КНР в РК.

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