Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Теплая погода без осадков ожидается в выходные в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«После метелей и снегопадов вызванных арктическим холодным фронтов, на Казахстан сместился антициклон. С ним-то в большинстве областей республики в выходные в последний день календарных зимы и первый день весны ожидается теплая и без осадков погода, из опасных явлений только ночные и утренние туманы, значительно ухудшающие видимость», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 29 февраля – 2 марта.

На западные области, как отмечается, уже переместились очередные фронты, поэтому в этом регионе ожидается пасмурная погода с осадками, гололедом и сильным порывистым ветром.

«И по-прежнему на всей территории Казахстана температура выше средней многолетней», — добавили синоптики.