Причину массовых беспорядков в Кордайском районе назвал Токаев

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ — Причину массовых беспорядков в Кордайском районе назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать. Теперь перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от их национальности. Без этого мы не сможем навести порядок в стране», – сказал Токаев на встрече с жителями Кордайского района в воскресенье.

Глава государства напомнил о необходимости строго соблюдать принцип верховенства закона и что наша общая цель – сохранить и приумножить международный авторитет и успехи в государственном строительстве.

«События, которые произошли в Кордае, стали потрясением для нашего народа и, без преувеличения, привлекли внимание всего мира. Этот конфликт нанес огромный ущерб нашему государству и народу. Теперь мы как единая нация должны извлечь урок из этого печального опыта. Прежде всего, необходимо сделать все для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем», — сказал президент.

По его словам, новому руководству Жамбылской области предстоит устранить препятствия, которые мешают успешному развитию региона, и принять меры по повышению благосостояния населения.

«Если проливается кровь, происходят столкновения, никакое развитие невозможно. Это закономерно. К сожалению, прежние руководители области не осознавали этого. Поэтому я полностью сменил руководство региона, в том числе руководящий состав правоохранительных органов. Назначены новые руководители, среди которых Бердибек Машбекович Сапарбаев. Вы его хорошо знаете, это очень опытный государственный деятель. Перед ним поставлена задача не допустить дестабилизации ситуации и придать новый импульс развитию региона», – подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что благодаря обретению Независимости казахский народ сумел построить подлинную государственность, стал государствообразующей нацией. И это не просто слова, это реалии, имеющие глубокий смысл и предъявляющие особые требования. Прежде всего, это священный долг и особая ответственность за будущее государства. Президент призвал местных аксакалов активно участвовать в воспитательной работе, доводя до молодежи смысл этих идей единства и общественного согласия.

«Каковы истинные черты нашего народа? Это, прежде всего, широта души, щедрость, благородство, стремление к созиданию. Мы должны служить примером для других этносов, для других народов. Надо положить конец досужим разговорам о том, что казахи безответственны, ленивы, что они не умеют трудиться. И для того, чтобы разрушить эти негативные стереотипы, мы сами должны показать свое трудолюбие», – уверен Токаев.

Глава государства сказал, что все следственные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с законом, перед которым все равны.

«Межэтническое согласие – наша главная ценность. Поэтому мы не должны допустить раскола в обществе», – заявил Касым-Жомарт Токаев.