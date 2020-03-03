Надо ли казахам утешаться тем, что все, что ни делается в направлении подрыва позиции русского языка в Казахстане, делается к лучшему для их родной речи?!

Мол, если где-то убывает, то в другом месте должно прибывать. Но ведь от всего этого казахскому языку явно не становится лучше

Издание News-front.info опубликовало статью под названием «Граждане Казахстана будут обязаны знать государственный язык».

В предисловии к ней говорится так: «В Казахстане принята госпрограмма по реализации языковой политики на 2020-2025 годы, согласно которой 95% населения республики к 2025 году должны будут знать государственный язык».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Авторы государственной программы отметили, что ее основная цель заключается в ведении «гармоничной языковой политики», которая обеспечит полноценное функционирование казахского языка как государственного. Разработчики также отмечают, что в новую программу вошли все инструменты для того, чтобы казахский язык полноценно функционировал как государственный, имеющий богатую историческую и культурную базу.

Авторы программы акцентировали внимание на том, что в настоящее время в некоторых сферах общества казахский язык не используется на уровне, соответствующем своему нормативно-правовому статусу».

Все правильно. Да только главная проблема государственного языка РК заключается сейчас, как нам кажется, в том, что он все чаще и чаще оказывается на положении того дитяти, которое остается без глаза при наличии приставленных к нему семи нянек. Закон, придающий казахскому языку государственный статус, был принят впервые в сентябре 1989 года. Прошлой осенью было отмечено его 30-летие без какой-либо помпы. Особых торжеств по этому случаю не было организовано, видимо, по той причине, что хвалиться-то особенно нечем, а вопросов появляется много. Нынче 1 июля ожидается уже 30-летие вступления этого закона в силу и принятия 1-десятилетней государственной языковой программы. Но оно, похоже, тоже будет отмечено без особой помпы. Позади остались периоды реализации не одного, а целых трех десятилетних государственных языковых программ. Та же, о которой говорится в вышеназванной статье, — это уже четвертая такая. В программах недостатка нет. Главная загвоздка заключается в том, что задачи, которые содержатся в них, не реализуются или реализуются не полностью.

Итак, закон впервые объявивший казахский язык государственным языком республики, вступил в силу 1 июля 1990 года. За те почти три десятилетия, которые прошли с тех пор, много что изменилось. Но одно остается без перемен. В людях, которые с успехом занимаются выработкой лингвистических лозунгов патриотического характера, недостатка не было. Уж кого-кого, а тех, кто не только умеет пропагандировать за язык, но и может со всей страстью отдаваться этому делу, хватало и хватает.

Не хватало же и до сих пор не хватает честной, непредвзятой всесторонней оценки языковой ситуации у нас в стране. Оценки не простой, а построенной на серьезной социологической исследовательской базе. Ведь многие из авторов и общественных деятелей прекрасно сознают, что проблему языка надо рассматривать в комплексе со всем, что имеет место в сегодняшнем Казахстане, а не в отрыве от него. Иначе получится лишь такой творческий продукт, который не может дать целостного представления о проблеме. А нужен же добротный социологический анализ.

Но при этом околовластные круги продолжают порождать и продвигать административные меры, которые-де призваны служить утверждению роли казахского языка в общественной жизни. В действительности же все они оказываются репрессивными и рестриктивными (ограничительного характера) шагами в отношении русского языка и русскоязычия. Опыт трех прошедших государственно-программных декад показывает, что вся официальная языковая политика не проявляет никакой склонности к совмещению административно-ограничительных мер с действенным продвижением государственного языка, никакой реальной заинтересованности в развитии его самостоятельности, в расширении его научно-теоретической и практической базы.

Простым казахам можно было бы, наверное, утешать себя тем, что все, что ни делается в направлении подрыва позиции русского языка в Казахстане, делается к лучшему для их родной речи. Мол, если где-то убывает, то в другом месте должно прибывать. Но ведь от всего этого ему явно не становится лучше. Такой реальностью нельзя пренебрегать.

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