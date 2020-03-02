Более 95 тыс. казахстанцев находятся в странах, где зафиксирован коронавирус – МИД

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 95 тыс. казахстанцев находятся в странах, где зафиксирован коронавирус , сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«В странах, где зарегистрировано заболевание коронавирусом, находится более 95 тыс. граждан РК, из них 35 тыс. – в Корее, 40 тыс. – в Америке, 5,1 тыс. – в ОАЭ, 5 тыс. – в Германии, 3 тыс. – в Великобритании, 1,8 тыс. – в Италии, 1 тыс. – во Франции. Большинство из них – студенты, трудовые мигранты, персонал загранучреждений и их семьи, туристы и бизнесмены. (…) На сегодня среди граждан РК, находящихся за рубежом, случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано», — сказал Тлеуберди на заседании правительства РК в понедельник.

Также он сообщил, что в странах с высоким эпидемиологическим риском при загранучреждениях РК созданы оперативные штабы, приняты алгоритмы действий на случай эвакуации наших граждан, открыты «горячие линии» для предоставления консультаций.

«В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации своевременно будет рассматриваться вопрос об эвакуации казахстанских граждан. Также нашим гражданам рекомендовано воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском», — добавил глава МИД.

Как сообщалось ранее, с 5 марта Казахстан ограничивает сообщение со странами Азии, а также сокращает авиарейсы с Азербайджаном и вводит запрет на въезд в РК гражданам Ирана.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.