Тургумбаев о контрабандистах в Кордайском районе: Мы проводим оперативную работу

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство внутренних дел Казахстана проводит оперативную работу в отношении контрабандистов в Кордайском районе, заявил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев.

«Глава государства (Касым-Жомарт Токаев – КазТАГ) сказал все четко и ясно, и то, что здесь комментарии мне говорить… Мы проводим оперативную работу», — сказал Тургумбаев в понедельник в кулуарах правительства, отвечая на вопрос журналистов о контрабандных группировках, из-за которых, по мнению Токаева, произошли беспорядки в Кордайском районе.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы. Ранее в интервью МИА КазТАГ он сообщил, что число погибших может достигать 11 человек, добавив, что жертв можно было бы избежать, если бы силовики отреагировали на сутки раньше. 13 февраля стало известно, что тело еще одного погибшего нашли под завалами в торговом центре в Масанчи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование. Как уточнили в МВД, для участия в драке в Масанчи прибыли более 300 человек из других аулов.

Начато досудебное расследование по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (убийство) УК РК. Всего было задержано 47 человек, но вечером 8 февраля стало известно, что всех задержанных освободили.

В ночь на 8 февраля стало известно, что Кыргызстан усилил охрану границы с Казахстаном из-за ситуации в Кордайском районе. Позже стало известно, что бежавших от погромов в Казахстане дунган приютили в Кыргызстане. В основном границу пересекли женщины и дети. В Кыргызстане для бежавших из Казахстана собирают гуманитарную помощь.

9 февраля Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов. По словам главы государства все виновные будут наказаны. В Кордайском районе введен режим ЧС.

Позже в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что число умерших в результате погромов в Кордайском районе достигло 10. Пострадали 182 человека, пятеро из них находятся в реанимации. В ходе беспорядков пострадало множество полицейских – девять из них получили огнестрельные ранения. В числе досудебных расследований – и дела по факту покушений на полицейских.

По заявлению полицейских, причиной погромов стал дорожный конфликт. Также в МВД установили предполагаемого провокатора, после призывов которого начались беспорядки. 12 февраля стало известно, что уже троих подозревают в призывах к межнациональной вражде через социальные сети. Полицейские подтвердили, что в ходе драки пострадал пожилой мужчина.

Власти Казахстана уже пообещали восстановить разрушенные дома и призвали бежавших в Кыргызстан дунган вернуться обратно.

10 февраля Токаев поручил освободить от занимаемых должностей заместителя акима Жамбылской области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле, начальника департамента полиции (ДП) Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции (ОП) Кордайского района А. Айхимбекова. Также Токаев поручил генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову обеспечить объективность расследования Кордайской трагедии. Позднее президент РК поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву усилить оперативный контроль над обстановкой в Жамбылской области. В тот же день аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов был освобожден от должности, которую занимал с 10 января 2018 года. Акимом Жамбылской области был назначен Бердибек Сапарбаев, который с августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра РК. В этот же день сменился начальник ДП Жамбылской области – вместо Оразалиева был назначен Жанат Сулейменов. 12 февраля в регионе сменился прокурор – вместо Жаркына Кусаинова главой надзорного органа Жамбылской области был назначен Нургалым Абдиров.

В этот же день в минздраве РК сообщили, что почти 180 человек пострадали в результате Кордайской трагедии.

13 февраля Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению событий, подобных Кордайской трагедии.

18 февраля стало известно, что трое подозреваемых в нападении на полицейских в Кордайском районе Жамбылской области признали вину – все они арестованы.

19 февраля первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев рассказал, что арестованы подозреваемые в избиении пожилого мужчины накануне Кордайской трагедии. Также он уточнил, что по погромам и убийствам в Кордайском районе расследуют порядка 90 уголовных дел.