Неслышащее подглядывающее государство 02.03.2020 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 112 0 Инициатор создания движения «HAQ» Тогжан Кожалиева о том, что митинги удобны власти для подсчёта «неблагонадёжных» Похожие материалы: Закон должен предусматривать уведомительный характер проведения мирных собраний – Токаев Правозащитник выступил против определения специальных мест для проведения собраний в РК В области права на мирные собрания государство не идёт никуда, в том числе на компромисс Боль Дулата Агадила государство не услышало Проигрышная партия президента