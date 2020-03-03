Казахстану прогнозируют большие сложности на мировом рынке нефти после 2035 года

Алматы. 3 марта. КазТАГ — Валентина Владимирская. Экономист Алмас Чукин прогнозирует Казахстану большие сложности на мировом рынке нефти после 2035 года.

«Между 2030 и 2035 годами добычи нефти выходит на свой пик – 108 млн барр/сутки. После этого начнется долгое медленное падение спроса на нефть, которое будет тормозится нефтехимией и другими производствами. И спрос этот будет удовлетворяться сильными игроками, а Казахстан средний игрок, а не Венесуэла, Канада или Саудовская Аравия. Поэтому, если будет вытеснение, то для нас прекращение роста добычи нефти и высокая конкуренция в отрасли будут самыми большими сложностями», — сказал Чукинна СFO Summit 2020 во вторник.

В 2030-2050 годах глобальная экономика выходит на рост без роста энергопотребления. С 2016 по 2050 годы произойдет удвоение глобальной экономики, а потребление всех видов энергии увеличиться только на 14%, сослался Чукин на исследования конца 2019 года.

По его словам, упадет в основном спрос на уголь и на нефть, газ останется примерно на том же уровне и будут расти объемы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Основная причина – 30-40% падения спроса на бензин – это падение спроса на легкового автотранспорта. Транспорт в Казахстане, в том числе, общественный, будет электрифицироваться, по мнению эксперта, огромными темпами.