Токаев подтвердил члену политбюро ЦК КП Китая намерение совместно бороться с коронавирусом

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил члену политбюро центрального комитета (ЦК) коммунистической партии (КП) Китая намерение совместно бороться с коронавирусом, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана встретился с членом политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи. Ян Цзечи проинформировал Касым-Жомарта Токаева о предпринимаемых руководством КНР мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства высоко оценил усилия Китая по сдерживанию эпидемии, подтвердив намерение Казахстана совместно противостоять этой угрозе глобального масштаба», — говорится в сообщении во вторник.

По словам президента, Казахстан полностью солидарен «с усилиями и решительными действиями руководства Китайской Народной Республики в этот сложный момент».

«Как выразился сам председатель Си Цзиньпинь, это период самых тяжелых испытаний за последние годы, которые выпали на долю китайского народа. Я думаю, что вместе мы будем бороться с трудностями, которые, к сожалению, время от времени возникают. Мы продолжим двигаться вперед по пути развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами», — сказал Токаев.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахстанско-китайских связей, а также взаимодействие двух стран на международной арене.

«Позвольте передать вам наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпиня. В сентябре прошлого года вы впервые с государственным визитом посетили нашу страну. Тогда же вместе с председателем КНР Вы заявили о развитии дальнейшего всестороннего стратегического партнерства и придали новый импульс китайско-казахстанским отношениям», — сказал Ян Цзечи.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 90 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.