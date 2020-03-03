Уровень дохода в РК с $370 на человека в 2013 году снизился до $270

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане уровень дохода с $370 на человека в 2013 году снизился до нынешних $270, сообщил экономист Алмас Чукин.

«С 1995 года доходы населения в тенге росли неплохо. Мы (Казахстан – КазТАГ) очень быстро вскочили на средний уровень доходов, потом быстро с него упали, и не очень быстро возвращаемся. Возникает вопрос: «Мы вообще вернемся к уровню дохода $370 на человека, который был в 2013 году или нам дай Бог остаться на нынешнем уровне – $270 на человека?» — сказал Чукин на СFO Summit 2020 во вторник.

По его словам, Казахстан, начиная с 2000 года, переживает бэби-бум. Ежегодный прирост населения – примерно 1,4-1,5%.

«В девяностые годы мы пережили катастрофу – был такой год, когда у нас выехало около 0,5 млн человек. Представьте себе, выехала вся Караганда или два Тараза. Сейчас у нас каждый год 400-450 тыс. человек добавляются. Задачи государства растут потому, что этим детям нужны детсады, образование, ведь каждые два-три года к населению нашей страны добавляется 1 млн людей», — сказал эксперт.

В 90-е годы бедность в Казахстане, по его данным, достигала 46% – половина населения была на грани нищеты. Затем бедность снизилась, но последние два года она снова растет, с 2,6% в 2017 году до 4,5% в 2019 году.

«У нас есть зависимость: доходы населения и цена на нефть абсолютно коррелируют. Если смотреть в тенге – у нас потрясающий рост экономики, если в долларах – это не совсем так», — считает спикер.

Поступления в Национальный фонд РК с 2016 года стали близки к трансфертам из него. В 2019 году они составили, соответственно, Т4 трлн и Т3,5 трлн. По его данным, накопленная девальвация тенге с 1996 года составила 528%, инфляция – 694%.

«В 1994 году все страны СССР по реальному росту ВВП на душу населения были примерно на одном уровне. Сегодня Эстония приближается к среднему европейскому уровню – $23,5 тыс. в год. Нас обошел Китай – $10 тыс., Казахстан – $9,1 тыс. Нас скоро обойдет Вьетнам. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан – в отстающих, за 20-30 лет ничего толком не сделано, уровень доходов – $900-1800 на душу населения», — заключил Чукин.