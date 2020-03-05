Токаев назначил посла РК в Польше

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Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Польше, сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства Кирабаев Алим Серикович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, Алим Кирабаев с 2007 по 2010 годы был начальником управления, заместителем директора департамента Америки, с 2010 по 2019 годы – заместителем директора, директором департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования, а до назначения послом РК в Польше являлся послом по особым поручениям МИД РК.

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