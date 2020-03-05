Коронавирусные страхи

Мы остаемся мыми, а они – оними

На карте распространения коронавируса Казахстана нет. Хотя Китай под боком и в соседе через Каспий Иране рост заболеваемости идет скачками. Сразу возникает вопрос: а вдруг коронавирусная чистота страны – это результат некачественной диагностики. Что если медицинские власти боятся признать наличие заболевших? Поэтому отказ президента Касым-Жомарта Токаева от концерта и массовых торжественных мероприятий по случаю 8 марта воспринимается двояко. Зачем отменять праздник, если заболеваний нет? А может все-таки есть?

В Казахстане невозможно представить ситуацию, чтобы город вроде Талдыкоргана закрыли на карантин, хотя по своим размерам он и близко не Ухань. Кто будет обеспечивать жителей медицинскими мерами, продовольствием, элементарно следить за нахождением всех по квартирам и домам? В нашей стране за 30 дней специализированную клинику для лечения больных коронавирусом не построят. И за 300 дней тоже.

Складывается впечатление, что верховная власть государства боится сообщить гражданам о наличии коронавируса, справедливо опасаясь паники. Страны с серьезной медициной вроде Италии откровенно паникуют из-за невозможности остановить рост заболеваемости, а что может противопоставить опасной болезни ОСМС (заработала с 1 января 2020 года)? В Казахстане уже медицинскую маску купить стало удачей. При этом в медийном пространстве полно информации, которую человек без специального медицинского образования не в состоянии проверить на предмет надежности. Например, та же медицинская маска вроде как помогает только самому заболевшему не распространять заразу вокруг себя, а как защита от внешнего источника она никакая.

Сверхдержава Китай с коронавирусом борется на всю свою организационную, медицинскую, политическую и экономическую мощь. Из положительных последствий пока только то, что экология в Поднебесной стала заметно лучше, поскольку остановленные производства и автомобили выпали из процесса загрязнения окружающей среды. А чем Казахстан может напугать болезнь?

Международный олимпийский комитет не считает, что в Токио стоит отложить Олимпиаду, хотя число зараженных и заболевших в Стране восходящего солнца увеличивается. На этом фоне Казахстан с его превентивными мерами выглядит странно. Обычно местные власти руководствуются девизом «не сделали – и переделывать не пришлось». Если приказ по линии министерства образования и науки, запрещающий отправлять школьников, студентов и преподавателей за границу в рамках академической мобильности (и принимать извне тоже) вполне можно объяснить и оправдать, то отказ от массовых мероприятий в чистой от коронавируса стране сразу напрягает. Может власти владеют важной информацией, которой опасаются делиться с населением?

Вряд ли формула «если ты не видишь коронавирус – коронавирус не видит тебя» может считаться эффективной. Население совершенно не в курсе, какими медицинскими возможностями располагает Казахстан. Например, сколько лабораторий способны достоверно диагностировать заболевание, каким количеством компетентных медицинских работников по данному профилю располагает страна, сколько койко-мест могут выделить специализированные учреждения в режиме здесь и сейчас? Есть хоть какой-то порог заболеваемости, с которым республика способна справляться, удерживая общую ситуацию под контролем?

Само казахстанское общество здоровым не назовешь. На Украине, например, намерение властей отправить в город Львов на карантин часть вывезенных сограждан из Китая привело к масштабным акциям протеста и всех в итоге отправили в Харьков. В Восточном Казахстане одних слухов о карантинных мерах для непонятно кого хватило на волну эксцентричных акций протеста, из-за чего аким области лично выезжал на места и успокаивал беспокойных.

Коронавирус проверяет страну на состоятельность очень серьезно и здесь с ним поспорить может разве что война. Судя по оговоркам высших политических и медицинских функционеров, Казахстан к подобному экзамену на прочность не готов от слова «совсем». В итоге главным инструментом от опасного заболевания становится усердная молитва, призванная не столкнуться с ним на просторах республики ни в каком виде.

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