Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ — Азиза Жамалиева. АО «НАК «Казатомпром» надеется сохранить размер дивидендов на уровне не менее $200 млн, сообщил председатель правления компании Галымжан Пирматов.

«Относительно дивидендов, в мае у нас будет ежегодное собрание, на котором уровень дивидендов будет утвержден, но я могу вам сказать, что он будет не меньше чем в прошлом году», — сказал Пирматов в пятницу.

Из информации в тезисах его выступления, в июне прошлого года первая выплата дивидендов осуществилась на уровне минимум $200млн.

«В июне 2019 года мы осуществили первую выплату дивидендов своим акционерам в статусе публичной компании, выполнив обещание о выплате дивидендов на уровне минимум $200 млн. Мы ожидаем сохранить данный минимальный размер выплаты дивидендов по итогам 2019 года», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что в середине апреля будет приниматься решение об уровне выплачиваемых дивидендов в 2020 г.

«В середине апреля у нас будет следующий совет директоров, там решением совета директоров мы будем рекомендовать акционерам уровень выплачиваемых дивидендов», — добавил Пирматов.