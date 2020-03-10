Сенсация от казахстанского фехтовальщика, успех мужской команды теннисистов, «Барыс» во втором круге «плэй-офф» КХЛ, 8 олимпийских путевок в боксе и две в трековых велогонках

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: неожиданная «бронза» на турнире «Гран-при»

Казахстанский шпажист Вадим Шарлаимов стал бронзовым призером турнира серии «Гран-при», который прошел в Будапеште. Это принесло ему 30 рейтинговых очков – в полтора раза больше, чем дает такой же результат, показанный на этапе Кубка мира. А сейчас, когда идет борьба за олимпийские лицензии, важно на любых соревнованиях, идущих в зачет, набирать максимально возможное количество баллов.

На снимке; Вадим Шарлаимов (крайний справа)

Несмотря на сложную ситуацию в мировом спорте, вызванную эпидемией короновируса, в столицу Венгрии приехали свыше трехсот шпажистов, в том числе шестеро казахстанцев. Четверо из них добрались до 1/16 финала. К сожалению, на этой стадии остановились Руслан Курбанов и Дмитрий Алексанин, у которых до этого было наибольшее (если брать в учет наших соотечественников) количество рейтинговых очков. Причем второй проиграл одному из главных соперников – японцу Казуясу Минобе. А вот ветеран сборной Эльмир Алимжанов и Шарлаимов взяли верх в микродуэли с двумя украинцами. Кстати, первый победил титулованного Богдана Никишина – 15:11. Однако в следующем раунде он уступил японцу Масару Ямаде – 9:15. Зато Шарлаимов с таким же счетом одолел финского шпажиста, после чего «отомстил» за Алексанина, выиграв в напряженном бою у его обидчика Минобе – 12:11.

Так Вадим вышел в полуфинал, где его ждал чемпион мира 2018-го француз Яник Борель. Пройти его казахстанцу не удалось – 12:15. В итоге Шарлаимов получил «бронзу». А в поединке за «золото» Борель проиграл уже упомянутому Ямаде, который благодаря этому успеху обеспечил себе участие в летних Играх. В борьбе за вторую чисто азиатскую квоту лучшие шансы у действующего олимпийского чемпиона корейца Сан-Юн Парка. Впрочем, существует достаточно высокая вероятность того, что и Япония, и Южная Корея завоюют командные путевки, а в таком случае индивидуальные квоты перейдут к представителям других азиатских стран, среди которых лидируют казахстанцы. Но все прояснится после заключительного турнира, который должен пройти 22 марта в столице Аргентины.

Бокс: парни выполнили задачу, девушки разочаровали

В столице Иордании проходит азиатский отборочный турнир к Олимпийским играм. Желтому континенту, к которому «пристегнули» еще и Океанию, выделены 41 мужская и 22 женские квоты.

У мужчин распределение разыгрываемых лицензий по весовым категориям выглядит следующим образом: до 52 кг, до 57 кг и до 63 кг – по шесть, до 69 кг, до 75 кг и до 81 кг – по пять, до 91 кг и свыше 91 кг – по четыре. Как видно, для гарантированного завоевания путевок в Токио нужно было дойти до полуфиналов, то есть попасть в «топ-4». С этой задачей справились Серик Темиржанов (до 57 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Аблайхан Жусупов (до 69 кг), Абилхан Аманкул (до 75 кг), Бекзат Нурдаулетов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг) и Камшыбек Кункабаев (до 91 кг). То есть, семеро казахстанских боксеров из восьми. Еще один, Сакен Бибосынов (до 52 кг), оступился в четвертьфинале. Но в этом самом легком весе, как сказано выше, на кону стоят шесть лицензий, и если Бибосынов сегодня выиграет утешительный поединок, то тоже получит право поехать на летние Игры.

На снимке: Абилхан АМАНКУЛ (справа). (Фото с сайта НОК)

А вот наша женская команда разочаровала. Из пяти наших девушек до полуфинальной стадии, выход в которую гарантирует завоевание олимпийской путевки, добралась только Надежда Рябец (до 75 кг). Остальные четыре выбыли из борьбы на более ранних стадиях. Это Ангелина Лукас (до 51 кг), Даметкен Келимбет (до 57 кг), Римма Волосенко (до 60 кг) и Валентина Хальзова (до 69 кг). Впрочем, добрать лицензии можно будет на мировом квалификационном турнире, который должен пройти в середине мая в Париже.

Теннис: есть путевка на финальный турнир Кубка Дэвиса!

Мужская дружина Казахстана снова, как и в прошлом году, завоевала право поехать на финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет в последние дни осени с участием 18 сильнейших команд планеты. Чтобы добиться этого, ей пришлось сломить сопротивление сборной Нидерландов.

Местом проведения матча между ними стал Нур-Султан. Начало для наших теннисистов оказалось неудачным: в противостоянии двух ровесников-ветеранов (обоим по 32 года) Михаил Кукушкин уступил Робину Хаасе – 4:6, 7:6, 3:6. Но затем Александр Бублик восстановил равновесие, выиграв у Таллона Грикспура в двух сетах, причем оба раза на тай-брейке, – 7:6, 7:6.

На снимке: Александр Бублик

Как нередко бывает в командных битвах, ключевое значение имела парная встреча, и в ней Андрей Голубев с Александром Недовесовым не оставили шансов Хаасе и Жану-Жюльену Ройеру – 6:3, 6:3. После этого достаточно было взять верх в одном из двух оставшихся одиночных поединков. Бублик не стал держать зрителей в напряжении, выиграв у Хааса – 7:6, 6:1. Таким образом, наша команда одержала досрочную победу с общим счетом 3:1.

В других парах успеха добились сборные США, Австралии, Италии, Германии, Хорватии, Венгрии, Колумбии, Чехии, Австрии, Эквадора, Швеции. Они присоединятся к командам

Сербии, Канады, Франции, России, Великобритании и Испании, которые отобрались ранее.

Велогонки на треке: две олимпийские квоты на три дисциплины

Международный союз велосипедистов (UCI) подвел итоги олимпийской квалификации, которая завершилась неделю назад чемпионатом мира в Берлине. Казахстан получил право делегировать на летние Игры двух велогонщиков. Причем они могут выступить в трех дисциплинах: один – в кейрине и индивидуальном спринте, а второй – в омниуме. Наибольший вклад в это достижение внесли Сергей Пономарев и Артем Захаров, которые заняли на ЧМ соответственно 6-е и 10-е места. Напомним, что на предыдущей Олимпиаде нашу страну представлял лишь один трековик.

Ранее три квоты завоевали казахстанские велогонщики на шоссе – это тоже на одну больше, чем перед прошлыми летними Играми.

Хоккей: стартовый круг «плэй-офф» пройден

Пяти матчей оказалось достаточно «Барысу», чтобы выиграть в первом круге «плэй-офф» у магнитогорского «Металлурга». Общий счет в серии – 4:1.

После «сухой» победы (4:0) в первой игре последовало опять же «сухое», но теперь уже поражение (0:3) на родном льду во втором поединке. А затем команды перебрались в Магнитогорск, чтобы уже там продолжить выяснение отношений.

В третьей по счету встрече соперники на протяжении двух периодов не могли «распечатать» ворота друг друга. И лишь на 47-й минуте один из нулей на табло сменился единичкой – это хозяева льда наконец-то забили первый гол. Впрочем, вскоре они остались в численном меньшинстве (впервые в матче), чем «Барыс» не преминул воспользоваться: голкипера «пробил» защитник Даррен Диц. Основное время завершилось вничью, а спустя полминуты после начала овертайма Линус Виделль принес победу нашей команде – 2:1.

Спустя два дня там же состоялся четвертый матч. Незадолго до первого перерыва Антон Сагадеев, откликнувшись на точную передачу партнера, открыл счет. После этого магнитогорцы захватили игровую инициативу, часто атаковали, но оборона «Барыса» и особенно вратарь Эдвард Паскуале действовали надежно. А за четыре минуты до финальной сирены Дастин Бойд поставил точку – 2:0.

Общий счет в серии стал 3:1 в пользу казахстанского клуба, и теперь ему оставалось выиграть один матч. И вчера в Нур-Султане он решил эту задачу. Уже к 25-й минуте благодаря «дублю» Сагадееева, а также точным броскам Дица и Павла Акользина наша команда добилась перевеса в три шайбы. Правда, вскоре гости сократили свое отставание, а в концовке матча пошли ва-банк и получили гол в собственные ворота: итоговый счет 5:2 установил тот же Акользин.

Футбол: в первом туре выиграли те, от кого этого ждали

В минувшие выходные состоялись игры 1-го тура чемпионата Казахстана. Неожиданностей не произошло: те, кого называли фаворитами, одержали вполне ожидаемые победы.

«Астана» – «Кызылжар» 4:0. В первом тайме номинальные гости (матч проходил не в столице, а на небольшом стадионе в Алматы) сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, но после перерыва более высокий класс «Астаны» все же сказался. «Дубль» на счету ее новобранца киприота Пиероса Сотириу, который прежде выступал за датский «Копенгаген».

«Кайрат» – «Тараз» 2:1. Победа далась хозяевам поля непросто, тем более что сложные погодные условия обычно на руку той команде, которая занята, главным образом, обороной собственных ворот. Завоевать три очка алматинскому клубу позволил пенальти, назначенный за семь минут до финального свистка: перебравшийся из «Актобе» в «Кайрат» нападающий национальной сборной Абат Аимбетов сначала не смог переиграть голкипера, но затем все же добил отскочивший мяч в ворота.

«Ордабасы» – «Окжетпес» 1:0. Бронзовому призеру прошлогоднего чемпионата страны тоже пришлось изрядно помучиться, чтобы одержать победу.

«Тобол» – «Шахтер» 3:1. Еще за три минуты до конца основного времени счет был ничейный, но затем хозяева поля забили два мяча.

«Кайсар» – «Иртыш» 1:0. Кызылординская команда давно не выигрывала на родном стадионе. Возможно, эта неприятная традиция продолжилась бы, но выручил голкипер Марсель Исламкулов, который на 85-й минуте отразил пенальти и сохранил победный для «Кайсара» счет.

«Каспий» – «Жетысу» 0:2. Единственным клубом, потерпевшим в 1-м туре поражение на своем поле, стал актауский. Впрочем, он только-только осваивается в премьер-лиге, куда вернулся после почти 20-летнего отсутствия.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.