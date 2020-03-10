Особняк старшего сына Дариги Назарбаевой арестован в Лондоне – СМИ

Алматы. 10 марта. КазТАГ – Особняк Нурали Алиева – старшего сына спикера сената Дариги Назарбаевой арестован в Лондоне, сообщает BBC.

«Особо охраняемый особняк на одной из самых дорогих улиц Лондона попал под действие ареста на богатство неустановленного происхождения. Помимо этого особняка и на другое имущество, принадлежащее компаниям, находящимся в оффшорных зонах, также был наложен арест, что означает, что его нельзя продавать или избавиться от него каким-либо другим способом до судебного заседания. Нурали Алиев, внук так называемого пожизненного бывшего президента Казахстана, является владельцем особняка», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что «особняк настолько большой, что там есть подземный бассейн и кинотеатр».

«Судьба имущества, законность происхождения которого не может быть установлена, и двух других объектов недвижимости, имеющих отношение к семье господина Алиева, будет решаться в ходе крупного судебного разбирательства, которое начнется во вторник в Верховном суде. В ходе слушания юристы компаний-владельцев объектов недвижимости, будут добиваться прекращения расследования Национального агентства по борьбе с преступностью», — отмечает издание.

Арест на имущество неустановленного происхождения является одним из новейших инструментов Великобритании в борьбе с денежными средствами, полученными преступным путем и вложенными в недвижимость.

«Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью могут использовать эту меру, для получения от владельцев информацию о том, каким образом им удалось приобрести роскошную недвижимость. Если объяснение их не удовлетворит, они могут обратиться в суд для конфискации такого имущества. Особняк в Лондоне – один из трех объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет более 80 млн фунтов стерлингов, на которые с мая прошлого наложен арест как на имущество неустановленного происхождения», — сказано в сообщении.

BBC News, Finance Uncovered и Transparency International, обнаружили все три объекта в общедоступном списке судебных документов.

«Это означает, что Верховный суд обязал наложить арест на имущество, чтобы предотвратить его продажу двумя компаниями, которые владеют им: частным фондом Manrick, зарегистрированным в Кюрасао, и Alderton Investments Ltd, зарегистрированным в Ангилье. Компании владеют особняком с 2014 года. Согласно находящемуся в свободном доступе залоговому документу, в особняке проживают Нурали и Аида Алиевы. В своем аккаунте в LinkedIn господин Алиев называет себя предпринимателем в сфере технологий и инвестором из Казахстана. Его дедушка, Нурсултан Назарбаев, в течение трех десятилетий, был президентом страны, богатой нефтью и газом, пока не ушел в отставку в прошлом году. В 2010 году ему был предоставлен особый статус, который сделал его пожизненным лидером, на случай, если бы он захотел остаться у власти – и критики говорят, что его администрация погрязла в коррупции и нарушениях прав человека», — добавляет британское СМИ.

Также BBC отмечает, что мать Алиева – Дарига Назарбаева приходится дочерью бывшему президенту и является действующим председателем сената Казахстана.

«Его (Нурали Алиева – КазТАГ) отец, Рахат, был высокопоставленным членом правительства Назарбаева, но пошел против президента. В 2015 году Рахат Алиев был найден мертвым в тюремной камере в Австрии. Очевидно, он покончил с собой, ожидая суда по обвинению в убийстве двух банкиров в Казахстане», — напоминает издание.