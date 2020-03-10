Почти Т5 трлн поступит в Нацфонд от продажи нефти в 2020 году

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ — Владимир Радионов. Почти Т5 трлн поступит в Национальный фонд от продажи нефти в 2020 году, сообщил первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

«В 2020 году запланировано получение Т4,816 трлн нефтяных доходов. Это все идет в Нацфонд», — сказал Шолпанкулов на пресс-конференции во вторник.

При этом он добавил, что Т1,019 трлн в виде экспортной таможенной пошлины на нефть поступят в республиканский бюджет.

«В случае, если цена на нефть будет ниже $25 за баррель, данные платежи будут равны нулю», — уточнил первый заместитель министра финансов.

При этом министр национальной экономики РК Руслан Даленов подчеркнул, что республиканский бюджет вследствие падения цен на нефть не пострадает.

«В нашей стране с середины 2000-х годов все доходы от нефти перечисляются в Национальный фонд, минуя бюджет, вне зависимости от цены. Соответственно, из Нацфонда ежегодно в бюджет поступает Т2,7 трлн – это гарантированный трансферт. Таким образом бюджет защищен от изменения цен на нефть. Возможность обратиться в Нацфонд за дополнительными изъятиями есть, одним из сценариев бюджета такая вероятность предусмотрена. Будет обращение в совет по управлению НФ, рассмотрение будет открытым», — добавил Даленов.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках страны, приостановл ена продажа иностранной валюты в большинстве обменных пунктов. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.