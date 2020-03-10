Почти Т5 трлн поступит в Нацфонд от продажи нефти в 2020 году

Новости 85 0

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ — Владимир Радионов. Почти Т5 трлн поступит в Национальный фонд от продажи нефти в 2020 году, сообщил первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

«В 2020 году запланировано получение Т4,816 трлн нефтяных доходов. Это все идет в Нацфонд», — сказал Шолпанкулов на пресс-конференции во вторник.

При этом он добавил, что Т1,019 трлн в виде экспортной таможенной пошлины на нефть поступят в республиканский бюджет.

«В случае, если цена на нефть будет ниже $25 за баррель, данные платежи будут равны нулю», — уточнил первый заместитель министра финансов.

При этом министр национальной экономики РК Руслан Даленов подчеркнул, что республиканский бюджет вследствие падения цен на нефть не пострадает.

Адский котел Адский котел
2154

«В нашей стране с середины 2000-х годов все доходы от нефти перечисляются в Национальный фонд, минуя бюджет, вне зависимости от цены. Соответственно, из Нацфонда ежегодно в бюджет поступает Т2,7 трлн – это гарантированный трансферт. Таким образом бюджет защищен от изменения цен на нефть. Возможность обратиться в Нацфонд за дополнительными изъятиями есть, одним из сценариев бюджета такая вероятность предусмотрена. Будет обращение в совет по управлению НФ, рассмотрение будет открытым», — добавил Даленов.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках страны, приостановлена продажа иностранной валюты в большинстве обменных пунктов. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

Похожие материалы:

  1. Fitch: В 2020 году рост ВВП РК снизится до 3,9%, активы Нацфонда – до 30% от ВВП
  2. Активы казахстанских банков за январь снизились до Т26,5 трлн
  3. 11 проектов почти на Т40 млрд планируют запустить в индустриальной зоне Алматы в 2020 году
  4. Довести доходы логистики в РК до Т1,27 трлн хотят к 2025 году за счет интернет-торговли
  5. Казахстан будет придерживаться плана на 2020 год по объемам добычи нефти

Новости партнеров

Загрузка...