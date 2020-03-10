Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Ученые прогнозируют появление коронавируса в Казахстане 11-16 марта, заявил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин

«То, что мы сейчас находимся действительно в кольце, это будет, но когда неизвестно. Наши ученные говорят о том, что это может быть и 10, и 16 марта, но это прогноз. Прогнозы – это вещь такая, может состояться, может не состояться», — сказал Бекшин во вторник на брифинге в СЦК.

Он отметил, что Казахстан находится в «кольце», то есть окружен с неблагоприятными эпидемиологически странами.

«Это математическое моделирование ученых. Они разрабатывают, есть специальные формулы, они прогнозы делают. По нашему прогнозу – где-то с 11, 16-го у нас должен появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя туда. Как только у нас появится коронавирус мы сразу введем специальные мероприятия. У нас есть при завозе в страну единичные случаи, мы тогда будем включать специальные мероприятия», — заявил Бекшин.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 80,7 тыс. заболевших в нескольких странах и более трех тысяч смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.