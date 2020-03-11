Акции почти всех публичных компаний Казахстана упали – KASE

Алматы. 11 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Котировки акций почти всех компаний, входящих в представительский список Казахстанской фондовой биржи (KASE) снизились с «минус» 9,74% до «минус» 4,79%, сообщил заместитель председателя правления биржи Андрей Цалюк.

«Наибольшее падение котировок акций было вчера у Народного банка – 9,74%, на втором месте KAZ Minerals. Обе эти компании торгуются и на KASE, и на Лондонской бирже. Волатильность у них достаточно высокая. На третьем месте был «КазТрансОйл» – 6,09%, «Казахтелеком» упал на 5,55%, «Казатомпром» – на 4,79%. Самыми стойкими оказались акции банка «ЦентрКредит», по ним были сделки, но изменений – ноль», — сказал Цалюк на брифинге KASE в среду в Алматы.

По его словам, котировки «Народного банка» очень хорошо росли до событий на мировых биржах, на заявлении о богатых дивидендах, вселили в держателей позитив, который и привел к быстрому снижению котировок. Акции «Народного банка» как в Лондоне (LSE), так и на KASE снизились. На Лондонской бирже акции «Народного банка» снизились практически на 13%, на KASE – немного меньше.

«Во вторник, 10 марта, казахстанский рынок открылся значительным падением индекса KASE – чуть меньше 7%. Однако примерно с 14.30рынок стал восстанавливаться и, в результате, за день индекс KASE упал на 4,77%. Если сравнивать с тем, что накануне индексы в США упали на 7% с лишним, то это – неплохо», — сказал Цалюк.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Финансовый регулятор провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.