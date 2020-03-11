Обвал цен на нефть. Как выжить Казахстану в битве гигантов? 11.03.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 131 0 Похожие материалы: Цены на нефть выросли на фоне спада вспышки коронавируса и санкций США против Венесуэлы Цены на нефть упали на 30% Цена на нефть в США упала ниже $50 после заявления о неизбежности пандемии коронавируса Почему Казахстану не удается нарастить финансовые мускулы при имеющемся у него весьма солидном экономическом потенциале?! Цена на нефть упала на 3% на фоне информации об отказе России сокращать добычу