«Черные лебеди» заклевывают Казахстан 11.03.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 37 0 Политолог Максим Казначеев о том, почему офшорной аристократии необходимо возвращаться домой Похожие материалы: Казахстан занял седьмое место среди стран СНГ по темпам роста ВВП Казахстан на заседании генсовета ВТО назвал безосновательной жалобу Кыргызстана Казахстан в январе оказался в тройке лидеров по росту потребительских цен в мире «Министерство профсоюзов Республики Казахстан» Казахстан направил обращение в ВТО и ЕАЭС на Кыргызстан