России предрекли финансовый кризис

Алматы. 11 марта. КазТАГ – В России ожидается финансовый кризис, считает российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Согласно индексу финансового стресса АКРА для России, в настоящий момент данный показатель составляет 3,12 пункта.

«Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса – 2,5 пункта», — пояснили в агентстве.

Методика ACRA FSI построена на оценке внешних проявлений стресса (косвенный метод).

«Вспышка коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на мировую экономику. В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть», — прокомментировали в АКРА данные индекса.

По мнению экспертов, давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+ – соглашения о сокращении добычи нефти между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в организацию.

«Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке. В ответ на эти изменения 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз – в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса. Так, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало», — добавили в АКРА.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Финансовый регулятор провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.