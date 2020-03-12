Коронавирус обострил нефтяную войну 12.03.2020 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 120 0 Аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов о ситуации на мировом рынке нефти Похожие материалы: Коронавирус не может передаваться человеку от домашних питомцев – исследование Коронавирус распространяется не так легко как грипп, но переносится больными тяжелее – ВОЗ Кому коронавирус принесет состояния Более 95 тыс. казахстанцев находятся в странах, где зафиксирован коронавирус – МИД «Второй день обещаний правительства на фоне подешевевших тенге и нефти». «Трайбализмом пропитана вся социальная нить казахского общества, все его слои». «Коронавирус появится в Казахстане на этой неделе». «К чему способна привести активность «без царя в голове»?»