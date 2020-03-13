Алматы. 13 марта. КазТАГ – Экспорт сырой нефти США в 2019 году вырос до 3 млн барр в сутки, сообщает OilPrice.Com

«Рост добычи сланцевой нефти и растущий мировой спрос на легкую нефть с низким содержанием серы способствовали росту экспорт американской на 45% в годовом исчислении в 2019 году, достигнув в среднем 2,98 миллиона баррелей в сутки», — говорится в сообщении управления энергетической информации (EIA).

Отмечается, что Соединенные Штаты экспортировали сырую нефть по 44 различным направлениям в 2019 году, по сравнению с 41 направлением в 2018 году.

«Канада была крупнейшим покупателем американской нефти с долей в 15%, за ней следовала Южная Корея с 14% от всего экспорта американской нефти. Из-за торговой войны между США и Китаем американский экспорт сырой нефти в Китай снизился в среднем на 100 тыс. барр в сутки в 2019 году с 2018 года и в среднем составил всего 133 тыс. барр в сутки в прошлом году. Таким образом, в списке крупнейших покупателей американской нефти Китай опустился с третьего места в 2018 на седьмое в 2019 году», — говорится в публикации.

Как сообщается, американский экспорт сырой нефти в Китай упал в 2019 году, но экспорт сырой нефти в другие страны мира резко возрос, особенно в Южную Корею, Нидерланды и Индию.

«В десятку крупнейших покупателей сырой нефти в США в 2019 году вошли Канада, Южная Корея, Нидерланды, Индия, Великобритания, Тайвань, Китай, Италия, Таиланд и Сингапур», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, по информации издания, США продолжают оставаться чистым импортером сырой нефти.

«США продолжают импортировать больше объемов сырой нефти, чем экспортируют. В ноябре 2019 года, по последним ежемесячным данным, Америка импортировала 5,8 млн барр в сутки сырой нефти и экспортировала 3 млн баррв сутки сырой нефти», — говорится в сообщении.