Ситуация с интегрированием Афганистана в Большую Центральную Азию совместно с его северными соседями находится в развитии

Издание Kalinga TV опубликовало переданную из Вашингтона статью под названием «US rejects formation of parallel government in Afghanistan» — «США отвергают формирование параллельного правительства в Афганистане».
В ней говорится так: «Соединенные Штаты отвергли формирование параллельного администрации президента Ашрафа Гани правительства Афганистана во главе с лидером оппозиции Абдуллой Абдуллой.
«В понедельник Гани и Абдулла провели параллельные инаугурации или же, иначе говоря, церемонии принесения присяги в качестве избранного главы государства в Кабуле, втягивая, таким образом, страну в серьезный политический кризис в условиях продолжающегося мирного процесса», — передает информационное агентство Efe News.
«Мы категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и любого применения силы для решения политических проблем», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
На церемонии инаугурации Ашрафа Гани присутствовал специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад, а принесение присяги Абдуллой Абдуллой проходило в присутствии местных лидеров.
Этот политический кризис назревал с сентября прошлого года в условиях, когда проведенные выборы были отмечены низкой явкой избирателей на фоне угроз со стороны талибов, и конкуренты Гани выступили с заявлениями о широкомасштабном мошенничестве».
Это есть тот Афганистан, который официальный Вашингтон желает объединить в один большой центрально-азиатский регион вместе с постсоветской Средней Азией и Казахстаном. Еще непонятно, что из этой затеи могло бы получиться. Но администрация США явно подталкивает северных соседей Афганистана к вовлечению во внутренние дела этой страны и к все более тесной интеграции с ней. И такие усилия приносят результаты. В Казахстане недавно была президентом Касым-Жомартом Токаевым учреждена должность специального представителя республики по Афганистану, которую занял посол по особым поручениям министерства иностранных дел РК Талгат Калиев. И уже на этой неделе глава нашей страны заявил о стоящей перед ней необходимости «более активно заниматься продвижением своих торгово-экономических интересов на афганском направлении».
Ситуация с интегрированием Афганистана в Большую Центральную Азию совместно с его северными соседями находится в развитии. И еще неизвестно, к чему она может привести и чьи порядки станут превалирующими, если регион восстановит свое прежнее пространственное единство, — среднеазиатские или афганские. Или же это будет конвергенция порядков этих двух систем?
Но в любом случае нынешняя Центральная Азия совсем не такая, какой она была в прежние времена, когда там властвовали великие правители и полководцы. Теперь не она решает судьбу других, а, наоборот, другие пытаются моделировать здешнюю ситуацию по-своему. Единственный плюс сегодняшнего положения в регионе заключается в том, что Афганистан впервые в новой истории непосредственно не является яблоком раздора между крупнейшими мировыми державами. Более того, он их не привлекает, а, наоборот, пугает. И не только как страна, откуда, согласно сложившемуся сейчас у многих представлению, исходит терроризм. Куда больше беспокойств Афганистан вызывает у того же Запада как крупнейший в мире производитель героина. При режиме талибов разведение опийного мака было запрещено. Однако эксперты считают, что ничего реального не предпринималось против тех, кто не соблюдал запрета. Тем не менее, официально этот запрет существовал до урожая 2001 года.
Сейчас после того, как США заключили с Талибаном соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане, вероятность возвращения талибов к власти в Кабуле возрастает. Ведь никакой другой крупной реальной силы там нет, если не считать так называемого Исламского Государства, с которым как Запад, так и международное сообщество в целом вряд ли найдет общий язык. Поэтому будет, наверное, неудивительным, если в качестве главного партнера правительств постсоветских центрально-азиатских республик в Афганистане в скором времени окажется подконтрольный талибам режим правления.
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