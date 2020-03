Ситуация с интегрированием Афганистана в Большую Центральную Азию совместно с его северными соседями находится в развитии

И еще неизвестно, к чему она может привести и чьи порядки станут превалирующими, если регион восстановит свое прежнее пространственное единство, - среднеазиатские или афганские

Издание Kalinga TV опубликовало переданную из Вашингтона статью под названием «US rejects formation of parallel government in Afghanistan» — «США отвергают формирование параллельного правительства в Афганистане».

В ней говорится так: «Соединенные Штаты отвергли формирование параллельного администрации президента Ашрафа Гани правительства Афганистана во главе с лидером оппозиции Абдуллой Абдуллой.

«В понедельник Гани и Абдулла провели параллельные инаугурации или же, иначе говоря, церемонии принесения присяги в качестве избранного главы государства в Кабуле, втягивая, таким образом, страну в серьезный политический кризис в условиях продолжающегося мирного процесса», — передает информационное агентство Efe News.

«Мы категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и любого применения силы для решения политических проблем», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

На церемонии инаугурации Ашрафа Гани присутствовал специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад, а принесение присяги Абдуллой Абдуллой проходило в присутствии местных лидеров.

Этот политический кризис назревал с сентября прошлого года в условиях, когда проведенные выборы были отмечены низкой явкой избирателей на фоне угроз со стороны талибов, и конкуренты Гани выступили с заявлениями о широкомасштабном мошенничестве».

Это есть тот Афганистан, который официальный Вашингтон желает объединить в один большой центрально-азиатский регион вместе с постсоветской Средней Азией и Казахстаном. Еще непонятно, что из этой затеи могло бы получиться. Но администрация США явно подталкивает северных соседей Афганистана к вовлечению во внутренние дела этой страны и к все более тесной интеграции с ней. И такие усилия приносят результаты. В Казахстане недавно была президентом Касым-Жомартом Токаевым учреждена должность специального представителя республики по Афганистану, которую занял посол по особым поручениям министерства иностранных дел РК Талгат Калиев. И уже на этой неделе глава нашей страны заявил о стоящей перед ней необходимости «более активно заниматься продвижением своих торгово-экономических интересов на афганском направлении».

Ситуация с интегрированием Афганистана в Большую Центральную Азию совместно с его северными соседями находится в развитии. И еще неизве­стно, к чему она может привести и чьи порядки станут превалирующи­ми, если регион восстановит свое прежнее пространственное един­ство, — среднеазиатские или афган­ские. Или же это будет конверген­ция порядков этих двух систем?

Но в любом случае нынешняя Цент­ральная Азия совсем не такая, ка­кой она была в прежние времена, когда там властвовали великие правители и полководцы. Теперь не она решает судьбу других, а, наоборот, другие пыта­ются моделировать здешнюю ситу­ацию по-своему. Единственный плюс сегодняшнего положения в регионе заключается в том, что Афганистан впервые в новой исто­рии непосредственно не является яблоком раздора между крупней­шими мировыми державами. Более того, он их не привлека­ет, а, наоборот, пугает. И не только как страна, откуда, согласно сложившемуся сейчас у многих представлению, исходит терро­ризм. Куда больше беспокойств Афганистан вызывает у того же Запада как крупнейший в мире про­изводитель героина. При режиме талибов разведение опийного мака было запрещено. Однако эксперты считают, что ничего реального не предпринималось против тех, кто не соблюдал запрета. Тем не ме­нее, официально этот запрет суще­ствовал до урожая 2001 года.

Сейчас после того, как США заключили с Талибаном соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане, вероятность возвращения талибов к власти в Кабуле возрастает. Ведь никакой другой крупной реальной силы там нет, если не считать так называемого Исламского Государства, с которым как Запад, так и международное сообщество в целом вряд ли найдет общий язык. Поэтому будет, наверное, неудивительным, если в качестве главного партнера правительств постсоветских центрально-азиатских республик в Афганистане в скором времени окажется подконтрольный талибам режим правления.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.