Праздные размышления о президенте, спикере сената и COVID 19

Ну, наконец-то Божьей милостью, страна родная дождалась: пусть нет у нас коронавируса – его уже встречает власть! В стране отменены все праздники и даже светлый Наурыз, а наши юные проказники каникул долгих дождались.

Теперь мы в полной изоляции полгода сможем пережить, продуктов, окромя курятины и сахара, должно хватить. Достаток? Честно, нет пока его, но нам не привыкать, друзья. Живем мы трудно при Токаеве, но так, как раньше жить нельзя! Нам светит ярко солнце вешнее, рождая планов громадье, с заразой справимся, конечно же, и в миг забудем про нее. Переживем баррель дешевый и новый долларовый взлет.

Вот научиться нам еще бы предвидеть, что нас завтра ждет. Копить теньгу на депозите иль баксом набивать матрас? Экономисты, подскажите – как призывал Токаев вас.

Нас лежебоками-емелями всегда считали все вокруг, но тут Касым-Жомарт Кемелевич переменил повестку вдруг. Он нас призвал работать слаженно, а не халявой жить в мечтах. Межнацьональный мир налаживать… ну в общем, братцы как-то так…

Он обещал страну на вырост – с потенциалом ого-го. И никакой коронавирус не своротит с пути его. А тем, кто в праздности и лени рулить привыкли бишарой, реформами через колено грозил он прошлою зимой.

Пускай же прежнее боярство ворчит и до сих пор порой: мол, не годится он на царство. Готовы мы стоять горой за слышащее государство. Пока оно лишь только слышит, бывает с делом не в ладах. Зато прочтите, что он пишет в своих летучих твиттерах!

Вот я не ожидал, признаться, как быстро он предложит нам супротив COVID 19 свой превентивных действий план. А говорили: мягкотел он, команды нет и волей слаб. Но вот представьте: захотел он создать республиканский штаб. А тут, усердием гонимы, подсуетились и акимы. Теперь от кризиса и хвори штабы есть в каждом регионе. Пусть хоть один такой же штаб организует Дональд Трамп!

Он все разруливает рысью – как говорится, только дай. Его не испугать Арысью, ему не страшен и Кордай. Пусть кажется интеллигентом, но точно я сказать могу: он беспощаден к оппоненту, а уж тем более – к врагу. При этом, так дипломатичен, и импозантен, и тактичен… И – видно сразу человека — он частый гость в Библиотеке.

Он молодец, сказать вам честно, за это я его ценю: не для него квартирки в Челси и дом на Бишопс-авеню. А особняк на Денвуд-роуд – совсем уж перебор, не скрою.

Но их хозяйка не такая как президент К.К.Токаев. Она из старой, доброй знати и не спроста рулит в сенате. Хотя сейчас найдется вряд ли тот, кто Дариге завидовать рискнет. Судьба ей, видимо, недаром удар готовит за ударом.

Мы все могли бы насладиться Высоким Лондонским судом, гадая: неужель лишится всего, нажитого трудом, политик, меценат, певица? Но на нее полюбоваться мешает COVID 19. Иначе б я, пошарясь по сусекам, на суд в Британию приехал. Увы, не дал мне ходу вирус, теперь не скоро в Лондон вырвусь.

Тут, правда, выход есть нежданный – Д.Н. дождаться в Нур-Султане. Пускай расскажет дочка папина как сына младшего прошляпила, а заодно ответит, счастлив ли в особняке в Хайгейте Нурали.

Иначе правды не добиться мне о не простой ее судьбе. Спросил бы у главы юстиции, о он в ответ – ни ме, ни бе. На днях попался в коридорчике он журналистам невзначай, но враз смекнул, что речь про домики и так примерно отвечал: «Мне, как юристу, не положено пустые изрекать сентенции, да и вообще, могу ли, Боже мой?! В моей ли это компетенции?».

А мог бы он без ложной скромности (ему такое вряд ли надо) сказать: «Ну, ежели по совести, – пускай уходит из сената. До той поры пока не даст ответа, откуда денежки на роскошь эту».

А ведь какой мог выйти прецедент, стой в это время рядом президент! Жаль, что его в мажлисе не случилось. Должно быть, виноват коронавирус.

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