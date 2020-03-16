Алматы. 16 марта. КазТАГ — 676 человек находится на карантине в Алматы по коронавирусу, сообщает пресс-служба управления охраны общественного здоровья города.

«По состоянию на 16 марта 12.00, все граждане, контактировавшие с зараженными лицами, помещены на 14-дневный карантин в провизорные стационары. В целом, на сегодня в Алматы на карантине находятся 676 человек», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Тех, кто находится на домашнем карантине, в горздраве призывают отнестись в сложившейся ситуации со всей ответственностью за свое здоровье и здоровье окружающих, быть ответственными и соблюдать санитарно-гигиенические правила и выдерживать сроки изоляции.

В ведомстве напомнили, что в Алматы на 16 марта зарегистрировано семь лабораторно-подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Шестеро пациентов находятся на лечении во взрослой инфекционной больнице. Девочка 2008 года рождения, прибывшая в Алматы с родителями из Германии, сразу с борта воздушного судна была госпитализирована в отдельный бокс в детской инфекционной больнице. В настоящий момент состояние девочки удовлетворительное. Следует отметить, что борт из 12 человек, включая экипаж, с аэропорта были изолированы, взяты анализы. Все пациенты получают лечение согласно утвержденного протокола, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия», — сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении напомнили, что для справок работает круглосуточный call-центр по номеру 1406. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.