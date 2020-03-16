Мамин: Вина работников Bek Air в авиакатастрофе под Алматы – 0%, вина работодателя – 100%

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Вина работников авиакомпании Bek Air в крушении пассажирского самолета Fokker-100 под Алматы составляет 0%, а вина работодателя – 100%, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамин на запрос группы депутатов мажилиса.

«В соответствии с Трудовым кодексом создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью. По итогам расследования групповой несчастный случай был признан связанным с трудовой деятельностью с установлением степени вины сторон: работников – 0%, работодателей – 100%», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Он уточнил, что работодателям поручено сообщить в страховые компании о необходимости проведения страховых выплат семьям погибших работников (иждивенцам).

«Материалы специального расследования направлены в органы внутренних дел для принятия процессуального решения по произошедшему групповому несчастному случаю. На сегодняшний день местными исполнительными органами проведена работа по оказанию материальной помощи, по местожительству было выплачено по Т1 млн 46 пострадавшим пассажирам, также выплачено по Т4 млн 12 семьям погибших. Вместе с тем, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» комитетом по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции подан иск в экономический суд города Нур-Султан в интересах пассажиров по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов авиакомпании», — говорится в ответе премьера.

По словам главы кабмина, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) в Москве произведена выгрузка данных из двух бортовых самописцев воздушного судна (речевой и параметрический прибор полетных данных) и на сегодняшний день специалистами МАК готовится заключение.

«Расследование авиакатастрофы проводит следственно-оперативная группа МВД, надзор за его ходом осуществляется главной транспортной прокуратурой. Досудебное расследование продолжается, отрабатываются две основные версии: обледенение крыльев воздушного судна, для проверки данной версии с привлечением международных специалистов проверяется нарушение процедуры противообледенительной обработки самолета при его предполетной подготовке; техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилота, в рамках данной версии продолжаются следственные действия, направленные на оценку действий экипажа при возникновении внештатной ситуации. По итогам расследования будут приняты меры по оповещению СМИ о принятых мерах в отношении лиц подозреваемых в причастности к случившейся трагедии», — добавил Мамин.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

28 декабря 2019 года стало известно, что действие сертификата эксплуатанта АО «Bek Air», выданное АО «Авиационная администрация Казахстана» 12 ноября, приостановлено на неопределенный срок.

17 февраля 2020 года сообщалось, что пилоты, проводники и инженеры авиакомпании «Bek Air» обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой оказать содействие в возобновлении сертификата эксплуатанта.

В этот же день АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) обещало предоставить результаты проверки авиакомпании «Bek Air» до 27 февраля.

18 февраля генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс он сообщил, что сертификация Bek Air в 2019 году была выполнена некорректно и в неполном объеме. Также он заявил, что у авиакомпании есть возможность исправиться и в течение шести месяцев доказать устранение несоответствий.