Штрафы и пени по кредитам отменят в Казахстане на период ЧП

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Штрафы и пени по кредитам отменят в Казахстане на период чрезвычайного положения (ЧП).

«Агентством (РК по регулированию и развитию финансового рынка, АРРФР – КазТАГ) совместно с банками и другими субъектами кредитного рынка, а также Ассоциацией финансистов Казахстана предлагается: в соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса РК, заемщик, не исполнивший обязательство по кредиту, не несет имущественную ответственность при наличии обстоятельств непреодолимой силы, к которым относится введение режима чрезвычайного положения и, в связи с этим по займам и микрокредитам не должны начисляться штрафы или пени при просрочке платежей, возникающей по причине введения ЧП», — сказала председатель АРРФР Мадина Абылкасымова на заседании правительства во вторник.

Причем, как отметила она, данная норма будет распространяться на займы, выданные не только банками, но и всеми микрофинансовыми организациями (МФО), включая ломбарды и кредитные товарищества, а также прочими кредиторами.

По ее словам, в связи с введением режима ЧП в РК с 16 марта по 15 апреля и применением ограничительных мер в отношении определенных отраслей экономики необходимы дополнительные меры по недопущению ухудшения финансового состояния населения и субъектов МСБ и меры по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес.

Также, как отметила глава АРРФР, в соответствии с пунктом 3 статьи 34 закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» и пунктом 6 статьи 3 закона РК «О микрофинансовой деятельности», кредиторы вправе изменять условия договора займа в одностороннем порядке в случае их улучшения для заемщика.

«Банкам и МФО необходимо провести работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам МСБ, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением ЧП», — сказала глава агентства.

Абылкасымова отметила, что банками и другими субъектами кредитного рынка будет определен порядок и механизмы взаимодействия с заемщиками для реализации указанных мер.

«Всем банкам необходимо предоставить отсрочку представителям бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового положения», — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.