«О солидарности в трудное время». «Жизнь людей важнее отдыха и финансов»: как казахстанские власти будут бороться с коронавирусом в режиме ЧП». «Всемирно известный эпидемиолог из Казахстана Кеннет Алибек: летом коронавирус пойдет на спад»

Сетевой Казахстан 17 марта 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст телевизионного обращения Касым-Жомарта Токаева» — Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан Указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено. Указом предусмотрены необходимые превентивные и профилактические действия. Усиливается охрана общественного порядка. Введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «О солидарности в трудное время» — Сегодня люди в ажиотаже закупаются товарами первой необходимости, потому что доверие Правительству и Нацбанку на низком уровне. Эта паника может сыграть не меньшую роль, чем пандемия. Мы считаем, что необходимо уже сейчас предусмотреть меры поддержки наших граждан, основная масса которых живет от кредита или ломбарда до зарплаты, а теперь их положение может еще больше ухудшиться. В этой связи, для предприятий важное значение может иметь Указ «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства», о котором сегодня упомянул Касым-Жомарт Кемелевич. Налоговые каникулы жизненно необходимы при отсутствии дохода у предприятий, обеспечивающих рабочими местами людей в регионах.

AZATTYQ . ORG . «ЧП для Нур-Султана. День первый» — На 16 марта, по данным министерства здравоохранения, коронавирус обнаружен у десяти граждан Казахстана. В стране начал действовать режим чрезвычайного положения. Корреспонденты Азаттыка прогулялись по столице, чтобы понаблюдать, как город встретил первый день ЧП, и поговорили с экспертами и предпринимателями о его возможных последствиях.

CARAVAN . KZ . ««Жизнь людей важнее отдыха и финансов»: как казахстанские власти будут бороться с коронавирусом в режиме ЧП» — В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ, дабы узнать, действительно ли эти меры были столь необходимы и как в дальнейшем будет действовать государство — Многие карантинные меры даже если не дадут эффекта в борьбе с коронавирусом, то хотя бы сформируют у людей более четкое представление о гигиене и правилах физиологической безопасности. Меры, прописанные в указе минздрава, уже начали реализовываться, но проблема в том, что это все накладывается на негативную экономическую ситуацию: падение цен на нефть, скачки национальной валюты. В условиях карантина не избежать экономического спада в сфере авиаперевозок, транспортных перевозок, торговли и оказания ряда услуг.

«Как миллиарды срываются с удочки, или Кто ловит рыбу в мутной воде» — Станет ли Казахстан рыбной державой? Пока отдельные инспекторы не могут отличить воблу от леща, незаконный оборот рыбной продукции в Казахстане составляет две трети от общего рынка, а это свыше 34 миллиардов потерянных тенге ежегодно.

TIME . KZ . «Кет, коронавирус!» — “Коронавирус, кет, кет, кет!” Свою новую песню с таким припевом Марат ОМАРОВ предлагает сделать гимном борьбы с опасным заболеванием во всем мире. Фрагмент исполнения он уже разместил в сети. И пока кто-то смеется над известным певцом и композитором, молодые казахстанские артисты уже подхватили этот челлендж в Инстаграме.

Михаил КОЗАЧКОВ — «Небо в клеточку?» — Среди казахстанцев, которые могли подхватить коронавирус, называют и некоего гражданина нашей страны, находящегося в настоящее время в Германии. Эти сведения, не называя имени, подтвердили МИД и министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ. А вот телеграм-каналы сообщили, что заболевшим на чужбине соотечественником якобы является председатель городского суда столицы Тлектес БАРПИБАЕВ. За границу служитель Фемиды предположительно улетел на частном самолете, но остался там на лечение, а несколько членов его семьи вернулись в Казахстан на том же лайнере. Все они вместе с членами экипажа бизнес-джета помещены на карантин. Корреспондент “Времени” выяснил, что это был за самолет, и даже нашел видео, возможно, снятое после посадки чартерного борта в Алматы.

«От фермера до стола — несбыточная мечта…» — Казахстан превратился едва ли не в свалку импортных товаров, потому что отечественным производителям крайне трудно пробиться на рынки. Они вынуждены отстегивать до 30 процентов от стоимости товара крупным торговым сетям, чтобы те согласились выложить его на свои витрины. Разумеется, эти ретробонусы ложатся в конечную цену продукции. Когда прекратится засилье импорта? Как остановить рост цен на продукты питания? Не удовлетворившись ответом на эти вопросы министра сельского хозяйства Сапархана ОМАРОВА, депутаты поделились своим видением.

CAMONITOR . KZ . Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Черная оспа в Казахстане, 1971 год: как предотвратили эпидемию…» — Слово «карантин», теперь прочно вошедшее в нашу жизнь, навеяло на меня воспоминания о событиях почти полувековой давности. Тогда, в 1971-м, я, то ли еще мальчик, то ли уже подросток, оказался в числе тридцати тысяч жителей Аральска, который наглухо закрыли ото всего остального мира. И причина была более чем серьезная: в нашем городке близ еще относительно полноводного моря-озера выявили страшную заразу – черную (натуральную) оспу.

EXPRESS — K . KZ . «Всемирно известный эпидемиолог из Казахстана Кеннет Алибек: летом коронавирус пойдет на спад» — Всемирно известный эпидемиолог из Казахстана Кеннет АЛИБЕК считает, что летом коронавирус себя исчерпает. И призывает обратить внимание на витамин D в качестве профилактического средства. Об этом экс-разработчик советского биологического оружия и бывший руководитель Национального медицинского холдинга РК, а ныне авторитетный американский ученый на днях заявил в интервью порталу Ukraina.ru. По его мнению, снижение случаев заболеваемости коронавирусом начнется в апреле, а к маю и июню пандемия пойдет на спад.

FORBES . KZ . «Какие меры должно предпринять правительство, чтобы люди и бизнес выжили в условиях падения тенге и режима ЧП?» — Экономический обозреватель Сергей ДОМНИН считает, что государственные органы на практике уже прибегали к точечной поддержке как предпринимателей, так и работников. И в текущей ситуации вновь прибегнут к имеющемуся опыту. Однако в текущей ситуации главным станет вопрос, как им оказать помощь максимально быстро… Экономист Алмас ЧУКИН также считает, что единственным правильным шагом для правительства РК станет выплата материальных пособий гражданам, пострадавшим от введения режима ЧП.

«Как прошел в Алматы первый день в условиях ЧП» — В Алматы на понедельник, 16 марта, функционировали большинство объектов МСБ, ориентированных на розничных клиентов: магазины у дома, салоны красоты, аптеки, непродовольственные магазины, кафе, рестораны, цветочные лавки, автомойки и СТО. Крупные супермаркеты работали в штатном режиме. Продолжили свою работу и отдельно стоящие продовольственные рынки, однако деятельность непродовольственных базаров была ограничена.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Антикризисных мер недостаточно, нужны глубокие реформы» — Очень большое падение цен на нефть, стало, как всегда, «неожиданностью» для Казахстана. Опять заговорили о срочных антикризисных мерах, которые имеют одноразовый характер. Вместо этого нам нужны реформы в фискальной и монетарной политике, а также глубокие структурные реформы для диверсификации и конкурентоспособности экономики.

EHONEWS . KZ . Улугбек БАБАГУЛОВ, ведущий эксперт Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии – «Вашингтон усиливает нажим на Нур-Султан через дело молдавского олигарха Стати» — В прошлую пятницу стало известно, что Казахстан не смог добиться обжалования в Швеции вердикта о выплате 541 миллионов долларов молдавскому олигарху Анатолу СТАТИ. Шведский апелляционный суд окончательно и бесповоротно отклонил требование казахстанского правительства пересмотреть итоги стокгольмского арбитража 2013 года и посетовал на повторное использование текста идентичного жалобе четырёхлетней давности. Это явное поражение министерства юстиции с далеко идущими последствиями для Казахстана, так как оно чревато не только репутационными издержками, но и арестом счетов и активов во многих странах мира. Акорда сейчас стала наиболее уязвимой на международной арене с учетом еще и скандалов внутри правящей семьи и судебными тяжбами в отношении ближайших родственников первого президента.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Объявить ЧП девальвации» — В головах казахстанских монетаристов нет «равновесного курса», есть только – постоянное сползание вниз по наклонной. Куда улетит тенге? Что на что менять? В чем хранить? И что дальше будет???!!! Интернет по этому поводу бьется в истерике, народ тоже реально волнуется, мечется между советами-предсказаниями всех, кого в панике готов принимать за экспертов. Президент выступил, объяснил, заверил насчет резервов, где-то успокоил. Но как успокоиться, если в обменниках уже по 430, да к тому же и нету! И кому, точно, нет уже никакой веры, так это Национальному банку. Половина политиков и экспертов клянут Нацбанк за то, что он пытался удерживать курс и настаивают на полном его освобождении. Другая половина клянет за политику плавающего курса. Куда крестьянину податься?

365 INFO . KZ . «Дойдет ли доллар до отметки в 500?» — Айдархан КУСАИНОВ — Да ничего страшного не случится. На самом деле это нормальный режим. Если конечно Национальный банк опять не «перекрасится». Доллар будет курсировать в районе 430 тенге, может с некоторыми сезонными колебаниями. А нынешний ажиотаж как раз результат искусственного удержания доллара… Если вы приучаете население к фиксированному курсу, то паника начнется даже после небольшого скачка. А если оно привыкнет, что курс «гуляет», а с ценами ничего не происходит, люди перестанут о нем думать.

INFORMBURO . KZ . Рахим ОШАКБАЕВ – «Надо вводить повсеместный карантин и даже комендантский час» — Ни разу не специалист в эпидемиологии, но напрашивается вывод, что в Казахстане для минимизации негативных последствий пандемии коронавируса (заметных экономических потерь уже не избежать), нужно срочно и решительно вводить жёсткий и повсеместный карантин на 1-2 месяца, вплоть до самоизоляции людей в квартирах в городах заражения, запрета на въезд в страну и даже комендантского часа.

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