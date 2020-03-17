Журналисты Токаеву: Коронавирус – не повод нарушать закон о СМИ

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Коронавирус не должен быть поводом нарушать закон о средствах массовой информации (СМИ), говорится в обращении лиги судебных журналистов на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Уважаемый, Касым-Жомарт Кемелевич, просим вас разрешить журналистам посещать брифинги и мероприятия государственных органов и не переводить все пресс-конференции в формат онлайн. Сегодня Вы ввели в стране «чрезвычайное положение», при этом до сих пор никто не дал внятного разъяснения по ряду вопросов. Подразумевается, что всю информацию жители страны должны получить во время брифингов, которые будут проходить в режиме онлайн. Однако из своей практики мы знаем, что чиновники с удовольствием обходят «острые» вопросы, не дают исчерпывающих разъяснений, ограничиваются сухой констатацией удобных фактов», — говорится в обращении журналистов, которое цитирует во вторник международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

Представители СМИ считают присутствие журналистов на брифингах госорганов необходимым.

«В данной ситуации СМИ – реальная связь с народом. Именно журналисты способны донести проблемы и вопросы населения до чиновников. В свою очередь, мы обязуемся соблюдать все меры предосторожности, личной гигиены, использовать маски, а также не ходить на брифинги и пресс-конференции при малейшем недомогании. Кроме того, ограничение журналистов в физическом доступе к информации мы расцениваем как нарушение закона «О средствах массовой информации», намеренное укрывательство фактов от населения, игнорирование реальных проблем граждан Казахстана», — подчеркивается в обращении.

В частности, указывается, что в Нур-Султане гражданам не разрешают в частном порядке добровольно сдать анализы на коронавирус, объясняя это тем, что неконтактировавшие с больными не могли заразиться.

«В то же время нам ограничивают доступ к госслужащим на брифингах, что ставит под сомнение наш статус здоровых граждан. В Алматы пресс-секретари госорганов не задают своим руководителям «неудобные» вопросы, переданные журналистами. Вчера на онлайн пресс-конференции в акимате Алматы были заданы вопросы, которые выбрали сами сотрудники региональной службы коммуникаций, остальные остались без ответа. Копия обращения также направляется премьер-министру Аскару Мамину, спикеру сената Дариге Назарбаевой, спикеру мажилиса Нурлану Нигматулину, министру информации и общественного развития Даурену Абаеву», — сказано в обращении на имя главы государства.

Ранее стало известно, что власти Казахстана предупредили СМИ об уголовной и административной ответственности во время чрезвычайного положения.