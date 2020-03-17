Скачок на валютном рынке и перспективы казахстанской экономики оценили эксперты

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Вчерашний скачок на валютном рынке до Т450 за $1, меры властей по профилактике вспышки коронавируса и перспективы казахстанской экономики оценили экономисты Касымхан Каппаров и Тимур Абилкасимов.

«Нацбанк был вынужден объявить свободно плавающий обменный курс тенге в связи с тем, что у него недостаточно ликвидных резервов в свободно конвертируемой валюте, которые он мог бы продать участникам рынка. Напомню, на прошлой неделе Нацбанк на протяжении нескольких дней был единственным продавцом валюты на KASE (Казахстанской фондовой бирже – КазТАГ) и тогда курс, несмотря на интервенции, упал с Т376 до Т400 за $1. Вчера мы снова видели, что курс продолжил падение с Т410 до Т435 за $1 на KASE в первой половине дня. Основная причина в том, что у Нацбанка не было ликвидных запасов в свободно конвертируемой валюте, так как 70% его резервов сейчас сформированы из золота. Тогда как золото неделю падает в цене, соответственно, это не такой ликвидный товар, который Нацбанк мог бы использовать. Так как регулятор не может удовлетворить спрос на доллары США в экономике, ему пришлось отпустить тенге в свободное плавание», — считает Каппаров.

В свою очередь, Абилкасимов назвал условие возвращения Нацбанка на валютный рынок.

«Начиная со вторника 10 марта, Нацбанк не скрывал, что будет участвовать интервенциями на валютном рынке и сдерживать курс на отметке ниже Т400 за $1. Действия регулятора были оправданы, и шоки, с которыми столкнулась наша экономика, вынуждали вмешиваться в ценообразование. Вчера Нацбанк сообщил, что не будет вмешиваться, складывается ощущение, что он не участвовал в торгах. Однако на дневной сессии его присутствие было заметным. Возможно, объем спроса на валюту превысил ожидание валютного регулятора. Однако Нацбанк начал снижать свое участие. Объем торгов на бирже сократился вчера с Т418,1 млн 13 марта до Т199,5 млн 16 марта. Снижение спроса может позволить курсу вернуться в равновесное значение, и регулятору не придется вмешиваться в работу валютного рынка», — выдвинул свою версию произошедшего экономист.

Вместе с тем Каппаров вычленил из вчерашнего обращения президента РК Касым-Жомарта Токаева основное.

«Основное, что можно выделить, это помощь малому и среднему бизнесу в размере Т300 млрд. Пока озвучена только цифра, при этом не называются механизмы, куда именно будут направлены средства, в каком виде, будут ли какие-то приоритетные отрасли. Я считаю, что, скорее всего, эта сумма будет сформирована из перераспределения текущих расходов бюджета. Ранее министерство финансов заявляло, что сэкономленные от оптимизации бюджета средства составят от Т100 до Т300 млрд. Все происходящее, на мой взгляд, свидетельствует, что ни президент, ни правительство еще не приняли решение использовать средства Нацфонда», — уверен эксперт.

Он также перечислил факторы, от которых зависят перспективы казахстанской экономики, которая оказалась меж двух огней – низких цен на энергоносители и угрозы вспышки коронавируса.

«Ключевым вопросом, когда речь идет о перспективах казахстанской экономики, является – насколько долго продержится текущая цена на нефть, и будет ли она в дальнейшем падать или расти. На мой взгляд, если цена на уровне $35 за барр продержится в течение месяца-двух, то это будет означать, что экономика Казахстана получит еще один внешний шок. В таком случае резервов Нацбанка также будет недостаточно для того, чтобы поддерживать курс тенге, это может привести к очередной девальвации и дальнейшему снижению курса тенге. Между тем выравнивание цены на нефть зависит от стран-экспортеров, основным из которых является Саудовская Аравия, которая уже заключает контракты по цене $25 за баррель с европейскими странами на апрель месяц. Еще одним фактором, от которого зависит выравнивание цены на нефть, является, насколько быстро Китай сможет восстановить свое промышленное производство и нарастить потребление нефти. Напомню, что с начала года производство в Китае упало более чем на 15%», — полагает Каппаров.

Со своей стороны, Абилкасимов не исключает дальнейших шоков, но в долгосрочной перспективе оптимистичен.

«Резкие скачки цен на нефть и прочие шоки негативно сказываются на обменном курсе, что, в свою очередь, отражается на импорте инфляции. Помимо прочего на экономику будут влиять ограничения, которые стали следствием угрозы коронавируса. Экономические проблемы являются повсеместными, и ряд стран уже принял меры по стимуляции экономик. Если это позволит повысить стоимость цены на нефть, наша экономика начнет восстанавливаться быстрее.

Из-за текущих скачков цены на нефть, волатильность курса значительно повысилась, а обесценение тенге с начала года составило 13,6%. Учитывая накопившееся недоверие к национальной валюте и высокие девальвационные ожидания, курс будет в ближайшее время нестабилен и, возможно, будет показывать новые антирекорды. В долгосрочной перспективе курс должен восстановиться и отыграть позиции», — резюмирует он.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено 13 случаев заболевания коронавирусом (11 в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.