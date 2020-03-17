Власти Казахстана предупредили СМИ об уголовной и адмответственности во время ЧП

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Власти Казахстана предупредили средства массовой информации (СМИ) об уголовной и административной ответственности во время чрезвычайного положения (ЧП).

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в последнее время в стране отмечается рост распространения заведомо ложной информации. Учитывая сложившиеся обстоятельства, министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, выполняющее функции контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации, уведомляет о том, что в условиях ЧП усиливается ответственность за нарушения законодательства Республики Казахстан, в том числе и ответственность СМИ», — заявили в МИОР во вторник.

В ведомстве напомнили про административную ответственность «за размещение заведомо ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан».

«При этом согласно подпункту 9) статьи 57 КоАП совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах признается обстоятельством, отягчающим ответственность за административные правонарушения», — добавили в мининформации и общественного развития.

Также в МИОР напомнили про административную ответственность за несвоевременное распространение операторами телерадиовещания и теле-, радиокомпаниями сигнала оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка.

«За действия, провоцирующие нарушение правопорядка или разжигающие национальную и религиозную рознь, активное воспрепятствование осуществлению физическими лицами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, а равно злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел, национальной безопасности, военнослужащего, представителей власти или общественности, выполняющих служебные обязанности или общественный долг по охране общественного порядка, либо действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, а также нарушение законодательства об административном надзоре, совершенные в местности, где объявлено чрезвычайное положение, КоАП предусматривает штраф в размере 40 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 30 суток», — говорится в сообщении.

Также в МИОР уточнили, что Уголовный кодекс РК в соответствии с подпунктом 11) части 1 статьи 54 «признает совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и чрезвычайной ситуации обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание».

«К примеру, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в условиях чрезвычайного положения наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок (подпункт 2 части 4 статьи 274 УК РК). В этой связи, МИОР обращает внимание СМИ, пользователей социальных сетей и мессенджеров на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства РК в условиях чрезвычайного положения, не допускать фактов распространения заведомо ложной информации, а также иной противоправной информации, способной дестабилизировать ситуацию в стране», — заявили в ведомстве.