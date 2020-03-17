Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Пограничная служба (ПС) КНБ разъяснила, на кого не распространяется ограничение на въезд-выезд с территории Казахстана во время ЧП.

В связи с введением с 8.00 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в РК, в период его действия приняты следующие меры: в период действия чрезвычайного положения введено ограничение на въезд-выезд через государственную границу граждан РК и иностранцев, за исключением:

— граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

— граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

— иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;

— персонала дипломатической службы страны и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел Республики Казахстан;

— членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

— обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

— иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 8.00. 16 марта 2020 года);

— иностранцев (ЛБГ), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;

— граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств;

— иностранцев членов семей граждан Республики Казахстан (при подтверждении факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);

— членов официальных делегаций Республики Казахстан.

«Приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон», — уточнили в ПС КНБ РК.

Как пояснили в погранслужбе, трансграничные сооружения – это пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой стороны.