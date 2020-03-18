Более 30 постов установлены вдоль границы с РФ и КР для усиления ветконтроля – МСХ РК

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ — Более 30 ветеринарных контрольных поста (ВКП) установлены вдоль границы с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой для усиления ветеринарного контроля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В Республике Казахстан на текущий момент функционируют 63 ветеринарных контрольных поста (ВКП), на них служат 228 государственных ветеринарно-санитарных инспекторов. 32 ветеринарных контрольных поста были установлены вдоль границы с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой для усиления ветконтроля при перемещении товаров на территории ЕАЭС», — говорится в краткой информации о работе ветеринарных контрольных постов по состоянию на 16 марта, распространенной в среду.

В МСХ пояснили, что «также их установка была связана с нестабильной обстановкой по болезням животных в Кыргызстане и созданием пунктов предварительного уведомления (ППУ) на российской стороне границы».

«С начала 2020 года на этих 32-х дополнительных ВКП досмотрено 19,5 тыс. тонн товаров, перевозившихся на 2663 автомобилях, почти миллион голов животных и птиц, 32,3 млн куриных яйц. В результате инспекторами возвращено 93 автомобиля и наложены штрафы на общую сумму Т835 065», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МСХ, в Казахстане имеется 31 внешний пост, установленный вдоль государственной границы с Узбекистаном и КНР (14 – на автопереходах, шесть – на железной дороге, два – в морских портах, девять – в международных аэропортах).

«На этих постах проведение документарного и физического контроля осуществляется 88 государственными ветеринарно-санитарными инспекторами. По состоянию на 16 марта на внешних постах досмотрено 1286 автотранспортных средств, 766 единиц железнодорожного транспорта, 55 морских сухогрузов. Составлено шесть протоколов об административных правонарушениях (за провоз грузов без сопроводительных ветеринарных документов, отсутствие ветеринарного разрешения, не соблюдение маршрута следования, отсутствие акта дезинфекции, отсутствие наличия ушных бирок и т.д.) на общую сумму Т79 530, в 25 случаях автотранспортные средства с подконтрольными грузами возвращены в страны-отправители», — следует из сообщения.

Вместе с тем сообщается, что на всех 63 контрольно-пропускных пунктах ветеринарные инспекторы заполняют акты досмотра грузов в автоматическом режиме и передают их в информационную систему МСХ РК.