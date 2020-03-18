Алматы. 18 марта. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поделилась опытом Китая по замедлению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Вечером 2 января в представительство ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения – КазТАГ) в Китае поступил звонок: китайские власти сообщали о том, что в городе Ухань закрыли рыбный рынок в связи с угрозой распространения новой опасной инфекции, вызывающей пневмонию. С тех пор заразилось более 180 тыс. людей в 140 странах мира, а в самом Китае эпидемия пошла на убыль. Главный урок – с новым коронавирусом можно справиться, если принять решительные меры», — сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что тогда, в начале января, когда в больницы Ухани только стали поступать больные с симптомами, ВОЗ и власти Китая начали масштабное исследование.

«Разрастающуюся эпидемию удалось замедлить и остановить. Об этом свидетельствуют полученные данные и наши наблюдения. Самый главный вывод заключается в том, что можно избежать естественного пика, когда медицинские учреждения не выдерживают наплыва больных, а система здравоохранения трещит по швам. Усилия по сдерживанию приносят свои плоды, все страны должны изучить этот опыт и принять меры с поправкой на местные особенности», — сказал представитель ВОЗ в Китае Годен Голеа.

Он уточнил, что еще 20-21 января в Китае не было так много больных и не было потребности в полевых больницах, которые начали возводить после.

«В прессу просачиваются сведения, что врачи в Ухане начали бить тревогу, на начальном этапе власти Китая не смогли оценить масштабы угрозы. Многие сейчас задаются вопросом, можно ли было предотвратить пандемию. Вряд ли можно переписать историю. Да, были ошибки, и высшее руководство страны о них знает. Я уверен, что со временем будет проведено расследование, и виновные будут привлечены к ответственности. Мы же – те, кто был в курсе развития ситуации, были свидетелями стремительной череды событий», — сказал представитель ВОЗ.

Буквально через несколько дней после визита делегации странового представительства ВОЗ в Ухань, город был полностью перекрыт.

«Горожанам непросто было жить в условиях полной изоляции от внешнего мира, но это позволило Китаю выиграть время и внедрить меры, чтобы остановить эпидемию. Дальнейшее развитие событий и небольшое число случаев за пределами провинции Хубей, где расположен город Ухань, свидетельствуют об успехе и эффективности этих мер. Обычно эпидемия достигает верхней точки после того, как инфицированы все, кто подвержен заражению. После этого она идет на спад. В Китае удалось избежать естественного хода событий, то есть, как говорят специалисты, «опустить кривую заболеваемости», когда пик оказался намного ниже, чем мог бы. Это значит – гораздо меньше заболевших и умерших», — пояснил Голеа.

Тем не менее, добавил он, инфекция, пусть медленно, но расползалась по миру.

«30 января, после двух заседаний комитета ВОЗ, глава организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В феврале Китай посетила группа экспертов ВОЗ, чтобы на месте изучить опыт этой страны и передать его другим. Ранее китайские ученые предоставили генетические параметры нового вируса и другую информацию, необходимую для разработки тестов. Был намечен план научных исследований: в первую очередь необходимо выявлять зараженных», — сказал представитель ВОЗ.

С этой целью ВОЗ начала рассылать в страны комплекты для тестирования, а также средства для защиты медиков.

«На прошлой неделе в ВОЗ решили, что несмотря на все усилия, вспышку нового коронавируса нужно считать пандемией. Чрезвычайная ситуация была объявлена 30 января, а сейчас – середина марта. Очень важно, чтобы все страны, которые до сих пор не прислушались к рекомендациям ВОЗ, срочно приступили к решительным действиям, в том числе начали готовить и просвещать население», — подчеркнул эксперт.

По его словам, еще один из уроков Уханя – необходимость укреплять систему здравоохранения.

«Очень важно, чтобы все жители страны имели возможность получать медицинскую помощь, и не только во время чрезвычайных ситуаций. В мирное время очень часто недооценивают, насколько важно вкладывать средства в систему здравоохранения – чтобы в стране было достаточно медицинского персонала, были разработаны планы на случай угрозы, обеспечены необходимые лабораторные мощности и запасы средств индивидуальной защиты. Об этом надо помнить не только во время пандемии», — отметил спикер.

Многие в мире, добавил он, может и не слышали раньше об Ухане, но это крупнейший город центральной части Китая, он вносит существенный вклад в ВВП страны.

«Там было достаточное число больничных коек и квалифицированного медперсонала. И все равно эпидемия стала непосильной ношей для местной системы здравоохранения», — подчеркнул представитель ВОЗ, призвав все страны принять это к сведению при разработке национальных планов в этой сфере.

Что касается нынешней эпидемии, то в ВОЗ напоминают о необходимости следовать рекомендациям по борьбе с инфекцией, но подчеркивают: повода для паники нет.

«Да, мы имеем дело с достаточно тяжелой болезнью, но она не столь смертельна, как казалось в самом начале, когда стали поступать первые статданные. Да, число умерших высоко, и мы стремимся предотвратить трагедии, ради этого и предпринимаются все эти усилия. Но паниковать не стоит, надо работать», — заключил Голеа.