Нацбанк и KASE: Торги тенге-доллар 19 и 20 марта проведут в формате франкфуртского аукциона

Aлматы. 19 марта. КазТАГ – Торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по паре «тенге-доллар» 19 и 20 марта проведут в формате франкфуртского аукциона, следует из совместного заявления Национального банка РК и АО «Казахстанская фондовая биржа».

«Для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности Казахстана, Национальный банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение о проведении торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в формате франкфуртского аукциона», — говорится в заявлении, распространенном в четверг.

Это, согласно документу, позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке.

По данным Нацбанка и KASE, за прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла $25 за баррель, снизившись за день на 14% и более чем на 60% с начала года. Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабился за день на 7,3%, а сначала года более чем на 30%.

Отмечается, что информация о дальнейшем режиме торгов будет доводиться через публичные заявления.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.