Столицы на карантине

Государство много на себя взяло

Организационная способность и управленческий потенциал властей Казахстана вполне позволяют ввести карантин в Аягузе. С Талдыкорганом уже очень большие вопросы. При этом в изоляцию отправлены Нур-Султан и Алматы – самые крупные и главные города страны. Из-за того, что у руководства государства нет возможности потренироваться на кошках – все жители столицы и южной столицы на диком нерве.

Вряд ли политическое руководство Республики Казахстан не догадывается, что собой представляют органы государственного управления и их кадровый состав. Про невежество, непрофессионализм и вороватость чиновников народ уже давно устал стебаться. И все-таки беспрецедентное в истории страны решение принято. Возможно, критически поджимали сроки. Итальянские власти, например, укоряют себя за то, что упустили время и из-за каких-то десяти дней опоздания ситуация вышла из-под контроля.

Даже если у верховной власти не было выбора и она ввела карантин в Нур-Султане и Алматы от безысходности, все равно от большого списка вопросов это не освобождает. Пожалуй, главная проблема заключается в том, как будет подтягиваться организационный ресурс государственной системы. В советское время много раз школьником бывал и на уборке помидоров, и на торжественных мероприятиях, посвященных каким-нибудь коммунистическим праздникам, на олимпиадах, спартакиадах, медицинских осмотрах и много еще где. Не было случая, чтобы нас забыли забрать или доставить на место, потеряли, не покормили, если подобное входило в программу пребывания и дальше в том же духе.

Сегодня, когда полно компьютеров, есть широкополосный интернет, масса специальных программ, у всех сотовые телефоны с кучей приложений, но в любой момент все запросто может пойти не так, приходит осознание, что гаджеты – это лишь техническая инфраструктура, а собственно организационный ресурс лежит совсем в другой плоскости. Организационные возможности строятся исходя из структуры организации, четкого описания и понимания функциональных обязанностей, дисциплины, компетентности всех участников процесса. Человеческий фактор в структурах управления – всегда главный и фундаментальный, поэтому фильтры от дураков должны стоять надежные, что в условиях коррупции, непотизма и трайбализма невозможно в принципе.

Как власти собираются обеспечивать Алматы продовольствием? Мегаполис одних коров съедает в сутки больше трех тысяч, а есть овцы, свиньи, куры, овощи, фрукты, крупы, сладости. Согласно официальной информации, уполномоченные лица сами будут устанавливать, какие продовольственные магазины продолжат функционировать на конкретном микроучастке. По идее, это делается для того, чтобы все находилось в шаговой доступности и люди как можно меньше времени проводили вне дома. Но ведь типовой чиновник и специалист по логистике – это очень разные люди. У каждого частного магазина имеется собственный круг поставщиков, и не факт что в условиях карантина они все продолжат работу (масса поставщиков продовольственных товаров из области на время карантина однозначно будет отрезана). Сама постановка вопроса с закрытием магазинов изначально неверная. Власти должны принимать меры для бесперебойной работы всей сети продовольственных точек, а не решать (в том числе на коррупционной основе) какие будут работать, а какие следует закрыть. В чрезвычайных условиях многие продовольственные магазины в силу собственных причин и мотивов закроются сами, без всякого государственного участия.

На какие деньги жители мегаполисов будут существовать в период карантина? Уже сегодня видно, что свернуты весьма масштабные линии жизни, если их все сложить вместе. Падение доходов – это проблема сама по себе, а тут она еще больше усиливается неопределенностью. Никто не называет конечной даты карантина. Многие люди, которые утром уходили на работу, а вечером возвращались домой, теперь выбиты из прежних структур повседневности на неопределенный срок. Потеря стабильного источника дохода при наличии банковского кредита или ипотеки – вообще отдельная тема. Однако власти ничего про «карантинные выплаты» не говорят, ограничиваясь мифическими заявлениями про какие-то двести тысяч новых рабочих мест.

Карантин не отменяет потребности в непродовольственных товарах. Детали для компьютеров, сантехнику, электрику в условиях мегаполиса нужно приобретать ежедневно. Поэтому органы государственного управления должны озаботиться и такими вещами. Бесперебойная работа интернета уже приобрела такую важность, которую просто невозможно переоценить.

Много непонятного с разделением города на микроучастки. По какому принципу будет происходить деление? Кому разрешат перемещаться за пределы ограниченных территорий? Кто будет выдавать «аусвайсы»? Все указывает на то, что политическое решение принято с большим опережением технической проработки огромного массива вопросов. Как и когда будет реализована практическая часть вещей, касающихся жизни горожан на земле – никакой ясности. В мире ведь существует не только итальянский опыт, но и шведский, где власти сознательно отказались от борьбы с коронавирусом и всей положенной к ней чрезвычайщине.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.