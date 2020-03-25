Казахстанцы получат отсрочку по программам «7-20-25» и «Баспана-хит» — Нацбанк

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане предусматривается отсрочка по программам «7-20-25» и «Баспана-хит» сроком до 90 календарных дней, сообщил Национальный банк.

«Предусматривается отсрочка по платежам основного долга или вознаграждения сроком до 90 календарных дней без начисления штрафов или пени для заемщиков, пострадавших в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции и введения в стране чрезвычайного положения (ЧП)», — говорится в сообщении.

Нацбанком, согласно информации, для поддержки финансового состояния населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции внесены изменения в жилищные программы «7-20-25» и «Баспана-хит».

«Получить отсрочку ежемесячных платежей заемщики жилищных программ смогут с даты введения в стране чрезвычайного положения, c 16 марта 2020 года», — говорится в информации.

При этом, данные изменения не отразятся на кредитной истории заемщиков, представляемой в кредитные бюро, заверяет Нацбанк.

«Заемщики, оказавшиеся в трудной ситуации в период ЧП, совместно с банками выработают подходящий механизм оплаты по платежам», — планирует Нацбанк.

Банки должны поддержать заемщиков и индивидуально подойти к решению их вопросов.

Также, поддержка заемщиков по программе «Баспана-хит» будет реализована совместно с банками, считает Нацбанк.