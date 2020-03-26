3 тыс. пропусков на выезд выписали работавшим в Алматы жителям области – РПП

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Алматы. 26 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. 3 тыс. пропусков на выезд выписали работавшим в Алматы жителям области, заявил директор региональной палаты предпринимателей (РПП) Алматы Нариман Абильшаиков.

«3 тыс. пропусков были предоставлены наемным работникам, которые работали в Алматы, а жили в области. Это одноразовые пропуски, чтобы они смогли покинуть город и временно проживать и работать у себя в области», — сказал Абильшаиков на онлайн-конференции в четверг.

По его словам, бизнес города сжался.

«Буквально вчера решили закрыть станции технического обслуживания, автомойки. В целом на сегодня работают продовольственные рынки, аптеки и интернет-магазины по доставке продуктов питания», — сообщил директор РПП.

В целом же, по его данным, маятниковая миграция составляла порядка 500 тыс. человек, которые ежедневно приезжали в город и уезжали из него (предприниматели на рынках, наемные работники предприятий).

Также Абильшаиков сообщил, что РПП Алматы по студенческим общежитиям, хостелам оперативно организовала размещение сотрудников. К примеру, как отметил он, этой услугой воспользовались торговые сети Magnum, Small.

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