3 тыс. пропусков на выезд выписали работавшим в Алматы жителям области – РПП

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. 3 тыс. пропусков на выезд выписали работавшим в Алматы жителям области, заявил директор региональной палаты предпринимателей (РПП) Алматы Нариман Абильшаиков.

«3 тыс. пропусков были предоставлены наемным работникам, которые работали в Алматы, а жили в области. Это одноразовые пропуски, чтобы они смогли покинуть город и временно проживать и работать у себя в области», — сказал Абильшаиков на онлайн-конференции в четверг.

По его словам, бизнес города сжался.

«Буквально вчера решили закрыть станции технического обслуживания, автомойки. В целом на сегодня работают продовольственные рынки, аптеки и интернет-магазины по доставке продуктов питания», — сообщил директор РПП.

В целом же, по его данным, маятниковая миграция составляла порядка 500 тыс. человек, которые ежедневно приезжали в город и уезжали из него (предприниматели на рынках, наемные работники предприятий).

Также Абильшаиков сообщил, что РПП Алматы по студенческим общежитиям, хостелам оперативно организовала размещение сотрудников. К примеру, как отметил он, этой услугой воспользовались торговые сети Magnum, Small.