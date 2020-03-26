Казахстан ратифицировал соглашение с правительством России о газоснабжении Байконыра

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение с правительством Росии о газоснабжении Байконыра, сообщает пресс-служба президента РК.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса «Байконур», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 15 января МИА КазТАГ сообщало, что Казахстан готовится ратифицировать соглашение с Россией о газификации Байконыра. 12 марта соответствующий закон был одобрен парламентом. Соглашение направлено на определение правовых основ газоснабжения комплекса «Байконур» и предусматривает перевод потребителей со сжиженного нефтяного на природный газ.