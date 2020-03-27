Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ — 17 блокпостов выставила полиция Алматинской области на въездах в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«17 блокпостов выставлены на выезде из города Алматы. Наибольшее количество постов установлены в Карасайском районе Алматинской области. Их количество – восемь, Талгарском – три, Илийском – шесть», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, службу на них в одну смену несут порядка 100 сотрудников полиции.

«Основная задача полиции – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. В настоящее время департаментом принимаются меры по предупреждению и пресечению распространения коронавирусной инфекции. За минувшие сутки сотрудниками, задействованными на блокпостах, проверены 3266 транспортных средств (ТС). С 19 марта – с начала карантина в области проверено почти 23 тыс. автотранспорта», — привел данные начальник департамента полиции (ДП) Алматинской области Серик Кудебаев.

Вместе с тем по периметру Талдыкоргана выставлено четыре санитарных поста.

«Накануне в город въехало более 8 тыс. авто, в которых находилось более 20 тыс. человек. С 21 марта в Талдыкорган всего въехало 27 371 ТС. За нарушение требований статьи 476 (нарушение режима чрезвычайного положения – КазТАГ) КоАП РК 26 человек привлечены к административной ответственности», — следует из сообщения.

Начальник ДП Алматинской области обратился к согражданам «с пониманием отнестись к принимаемым органами внутренних дел мерам».

«Кроме того, призываем неукоснительно соблюдать правила режима ЧП, выполнять требования сотрудников полиции и других служб, задействованных в борьбе и профилактике коронавирусной инфекции. И самое главное – напоминаем о соблюдении санитарно-гигиенических норм, являющихся гарантом вашего здоровья», — резюмировал Кудебаев.