Автопарк в Нур-Султане закрыли на карантин, в автобусах ужесточили меры безопасности

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Автобусный парк в Нур-Султане закрыли на карантин, в автобусах ужесточили меры безопасности, сообщает пресс-служба City Transportation Systems (CTS).

«В ходе мониторинга выявлено, что работник автобусного парка №1 оказался контактным по коронавирусу. Для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров данный автопарк закрыт на карантин. Проведена дезинфекция всей территории автопарка, автобусов. Близких контактирующих с сотрудником положили в стационар, часть – на домашнем карантине», — говорится в сообщении в пятницу.

Также с 27 марта в Нур-Султане вход через переднюю дверь автобуса для пассажиров запрещен, водители огорожены отделяющей лентой.

«Отменена оплата наличными средствами — проезд будет производиться только за безналичный расчет (на сегодняшний день доля безналичной оплаты проезда составляет 98%)», — сказано в сообщении.

Ранее с 26 марта было сокращено время курсирования – автобусы ездят до 19.00.

«С 28 марта приостанавливается курсирование всех пригородных маршрутов, находящихся в карантинной зоне. Это поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Ы. Алтынсарина, Дачный поселок «Нұрлы» (№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326)», — добавили в пресс-службе.