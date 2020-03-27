Автопарк в Нур-Султане закрыли на карантин, в автобусах ужесточили меры безопасности

Новости 107 0

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Автобусный парк в Нур-Султане закрыли на карантин, в автобусах ужесточили меры безопасности, сообщает пресс-служба City Transportation Systems (CTS).

«В ходе мониторинга выявлено, что работник автобусного парка №1 оказался контактным по коронавирусу. Для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров данный автопарк закрыт на карантин. Проведена дезинфекция всей территории автопарка, автобусов. Близких контактирующих с сотрудником положили в стационар, часть – на домашнем карантине», — говорится в сообщении в пятницу.

Также с 27 марта в Нур-Султане вход через переднюю дверь автобуса для пассажиров запрещен, водители огорожены отделяющей лентой.

«Отменена оплата наличными средствами — проезд будет производиться только за безналичный расчет (на сегодняшний день доля безналичной оплаты проезда составляет 98%)», — сказано в сообщении.

Ранее с 26 марта было сокращено время курсирования – автобусы ездят до 19.00.

Война Миров. Коронавирусная геополитика Война Миров. Коронавирусная геополитика
2629

«С 28 марта приостанавливается курсирование всех пригородных маршрутов, находящихся в карантинной зоне. Это поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Ы. Алтынсарина, Дачный поселок «Нұрлы» (№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326)», — добавили в пресс-службе.

Похожие материалы:

  1. 14 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Нур-Султане
  2. Еще семь случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нур-Султане
  3. ЖК «Сункар» в Алматы закрыли на 15-дневный карантин из-за коронавируса
  4. Участок автодороги закрыли из-за сильного ветра в Нур-Султане
  5. «Антикризисные меры – основа политического курса Токаева». «Что придется сделать Токаеву в ближайшее время?». «Тесты. Бекшин. Карантин». «Нужно ли привлекать к ответственности чиновников, которые завезли в Казахстан коронавирус?»

Новости партнеров

Загрузка...