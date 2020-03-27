Коллекционные монеты к 75-летию Победы выпускает Нацбанк РК

Алматы. 27 марта. КазТАГ — Коллекционные монеты к 75-летию Победы выпускает Национальный банк (НБ) РК, сообщает пресс-служба центробанка.

«Национальный банк Республики Казахстан 27 марта 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты «75 ЛЕТ ПОБЕДЕ» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом Т500, из сплава мельхиор МН25 номиналом Т100 и из сплава нейзильбер номиналом Т100», — говорится в сообщении в пятницу.

В Нацбанке отметили, что в связи с объявленным в Казахстане чрезвычайным положением (ЧП) реализация монет будет осуществляться позднее.

«Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка Казахстана», — резюмируется в сообщении.