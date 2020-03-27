За что бьемся: за «приличный» курс национальной валюты или экономический рост?

Как правильно действовать в условиях кризиса: опустить ключевую ставку, как поступили развитые страны, или поднять, как сделал Казахстан?

Сначала один известный экономист в социальных сетях, опубликовав карту мира с доминантной розовой и зеленой гаммой, написал: «Розовым выделены страны, где центробанки снизили ставку; темно-зеленым обозначены страны, где ставка не изменилась. Бирюзовым выделен Казахстан: Национальный банк повысил ставку. Наверное, здесь нужно добавить: «Благодаря мудрой политике Елбасы».

Потом другой не менее известный экономист выложил многозначительный, но очень емкий пост: «Весь мир почти на нулевой базовой ставке!». И все! И никаких объяснений, хотя народ умоляет дать развернутый ответ: «А как вы относитесь к тому, что у нас подняли ставку? Хотелось бы развернутый ответ. Или у наших особенный взгляд на экономику?».

Иногда, как оказалось, даже такие скучные и непонятные для большинства казахстанцев материи становятся интересными и обсуждаемыми.

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Здесь, наверное, нужно немного погрузиться в теорию. Базовая ставка, которая устанавливается, как правило, центральными банками стран, потому и называется ключевой, что она играет ключевую роль в финансовых отношениях. По этой ставке центробанк предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимает денежные средства на депозиты от них же. Она также влияет на размер ставок по кредитам для граждан и на уровень инфляции в стране.

В развитых странах влияние ключевой ставки на стоимость финансовых ресурсов огромна. В Казахстане – не очень. Национальный банк РК уже долгое время пытается увеличить взаимосвязь между базовой ставкой и стоимостью денег в экономике.

Логика принятия решения по ключевой ставке, как правило, следующая. Если ставка понижается, то объём денежной массы на рынке увеличивается: за счет этого экономику можно насытить деньгами. Чем ниже ставка, тем доступнее кредиты для бизнеса, чем больше у предприятий денег, тем больше инвестиций, тем самым можно стимулировать рост экономики.

Повышение ставки происходит в другом случае: если Нацбанк хочет сократить денежную массу и таким образом не допустить резкого скачка инфляции. Эксперты утверждают, что при снижении базовой ставки в краткосрочном аспекте ослабляется курс национальной валюты, так как стоимость денег снижается, соответственно, игроки валютного рынка играют на понижение курса национальной валюты. Однако в среднесрочном периоде рост производства и снижение инфляции может привести к росту курса национальной валюты.

При повышении же базовой ставки деньги становятся дороже и по идее должен повыситься курс национальной валюты.

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Теперь обратимся к логике не абстрактного центробанка, а нашего, родного. 10 марта с.г. Национальный банк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, повысив базовую ставку с 9,5% до 12% и расширив процентный коридор до +/- 1,5 п.п. Данный шаг он объяснил «необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора». Комментарий был коротким, «экстренным»: «Денежно-кредитная политика Национального банка, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов».

16 марта Национальный банк подтвердил свое решение, оставив базовую ставку на уровне 12%. Похвалив себя за превентивное воздействие на распространение паники на рынках, аналитики регулятора отметили, что «расширение процентного коридора до 1,5 п.п. призвано ограничить возможность спекулятивного давления на обменный курс со стороны участников рынка, увеличив стоимость тенгового заимствования для банков в Национальном банке до 13,5%».

Получается, что главных причин, почему базовая ставка была повышена, две: инфляционное таргетирование и попытка противодействовать спекулянтам на валютном рынке. Иными словами, если бы Нацбанк не повысил ключевую ставку, мы могли бы увидеть и 600-700 тенге за 1 доллар.

О, том, чтобы накачивать деньгами экономику, и речи нет. Хотя Нацбанк РК прекрасно понимает, что модель его поведения очень сильно отличается, например, от стратегии ФРС США, которая снизила ключевую процентную ставку до 0-0,25%, объявила о начале новой программы количественного смягчения на общую сумму 700 млрд. долл. США для поддержания экономики и снижения последствий возможной рецессии.

То есть, у нас, получается, разные стратегические задачи: для нас важно удержать, хотя бы немного, курс национальной валюты от катастрофического падения, а у США – не допустить снижения экономического роста и рецессии.

Конечно, нам тоже не помешало бы поддержать экономическое развитие страны, но, увы, в условиях, когда турбулентность на внешних рынках высока, легче объяснить экономическое падение, чем катастрофу с курсом национальной валюты. Видимо, логика такая.

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Между тем шекспировские страсти кипят и в России. Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал политику центробанка, который сохранил ключевую ставку на уровне 6%. По его мнению, решения Банка России принимаются по устаревшим представлениям о макроэкономике.

«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике пятидесятых и шестидесятых годов», — написал Дерипаска в Telegram.

На своем сайте бизнесмен пояснил, что Банк России не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере. Олег Дерипаска уже давно призывает центробанк снизить ключевую ставку до 4%, но безуспешно.

P . S . Наши экономисты, которые, собственно, и подняли весь этот сыр-бор, между тем, даже намека не дают, что для Казахстана важнее: «приличный» курс национальной валюты или экономический рост? Судя по критике денежно-кредитной политики, они теоретически выбирают экономику. Но при этом никто не берется подсчитать, каковы были бы последствия для нашей страны.

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