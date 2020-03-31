Более 800 тыс. казахстанцев предоставят бесплатные продуктово-бытовые наборы — Токаев

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Должен быть расширен перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы до более 800 тыс. человек, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо расширить перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы. Такой пакет помощи должен быть дополнительно предоставлен инвалидам первой, второй и третьей групп, детям-инвалидам и официально зарегистрированным безработным. Эта мера охватит более 800 тыс. человек», — сказал Токаев, выступая с заявлением по вопросам, связанным с режимом ЧП в Казахстане и антикризисными мерами государства.

По его словам, нужно утвердить минимальный размер таких наборов в натуральном выражении.

Можно задействовать, по его мнению, местный малый и средний бизнес для производства и доставки наборов.

«Правительству необходимо привлечь отечественные IT-компании для разработки платформы, которая позволит обеспечить эффективный механизм мониторинга целевого расходования средств социального обеспечение и поддержки», — сказал Токаев.

В дальнейшем нужно постепенно перейти от натуральных наборов к перечислению средств для самостоятельного выбора и покупки гражданами необходимого, заключил глава государства.