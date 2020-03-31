Павлодар. 31 марта. КазТАГ — Въезд в Павлодарскую область закроют с 1 апреля, сообщает пресс-служба акимата области.

«30 марта состоялось очередное заседание областного штаба по чрезвычайному положению (ЧП). С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Павлодарской области было принято решение об усилении действующих санитарно-противоэпидемических мероприятий и введении дополнительных мер», — говорится в сообщении.

Так, постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Павлодарской области с 00.00 1 апреля 2020 года в Павлодарской области будут:

1) выставлены девять блокпостов по всему периметру области;

2) запрещены пассажирские перевозки всеми видами авто- и железнодорожного транспорта из/в приграничные области;

3) запрещены пассажирские перевозки всеми видами авто- и железнодорожного транспорта между населенными пунктами внутри области;

4) запрещен въезд жителей других областей РК и граждан других государств, за исключением дипломатических служб, лиц, направляющихся на лечение, транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными и непродовольственными товарами (со строгим соблюдением дезинфекционного и противоэпидемического режима);

5) ограничен выход жителей из квартир и домов после 22.00, кроме выхода в аптеки и продуктовые магазины в радиусе проживания, на работу и случаев обращения за медицинской помощью;

6) ограничено нахождение граждан в общественных местах, в том числе на набережных, в парках, скверах, детских и спортивных площадках и т.п.

7) усилен дезинфекционно- противоэпидемический режим, в том числе в общественном транспорте, местах скопления людей, магазинах, торговых центрах и домах, жилых домах, на остановках и т.п.

«Указанные меры направлены для обеспечения безопасности жителей региона. В областном штабе по чрезвычайному положению просят отнестись с пониманием к вводимым противоэпидемическим требованиям, а также призывают к их соблюдению», — резюмируется в сообщении.