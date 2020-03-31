Не стоит кайф ломать серьезным людям!

Почему во время пандемии парламенту лучше самоизолироваться в полном составе

Думайте что хотите, а я все равно скажу: если бы коронавируса не было, его, ей-богу, стоило придумать. По крайней мере, теперь мы точно знаем, без скольких народных избранников может легко обойтись отечественный депутатский корпус, а вместе с ним – вся страна… Нет-нет, не торопитесь с ответом! Вариант «без единого» хоть и правильный по сути, но чересчур радикальный – даже в условиях чрезвычайного положения. Тут просто наше парламентское руководство озаботилось тем, как уберечь от коварного вируса аксакалов законодательной власти.

Нет, им не подняли с помощью тайно разработанных в секретных лабораториях Минздрава препаратов депутатский иммунитет. Не перевели ради их драгоценного здоровья заседания обеих палаток в режим онлайн. И даже на пенсию, одарив дежурными чапанами, не отправили. Как сообщил на днях некий не названный информагентствами представитель мажилиса, мажилисменов старше 65 лет «попросили не приходить на заседания палаты». В итоге любители смотреть депутатские прения по телеку в ближайшее время не увидят сразу двадцать семь своих избранников — 21 из нижней палатки и шестерых из верхней – сената. Не совсем понятно, как теперь законодатели будут набирать кворум, особенно в мажилисе.

Впрочем, нет худа без добра: теперь, как минимум до конца режима ЧП, наши бесстрашные законодатели вряд ли смогут набрать квалифицированное большинство в 2/3 голосов, чтобы проголосовать за превращение суперпрезидентского Казахстана в вольную парламентскую республику.

Ну, а если серьезно, то на месте парламентариев я прислушался бы не только к главе Минздрава Биртанову, накануне рекомендовавшему людям 65+ самоизолироваться подобру-поздорову, но и главным образом к президенту Токаеву, ранее посоветовавшему всем, кто старше 55-ти (в их числе, кстати, спикеры обеих палаток Нурлан Нигматулин и Дарига Назарбаева) по возможности не ходить на работу. А таких в нашем депкорпусе на обе палатки приходится абсолютное большинство — средний возраст сенаторов 59,2 года, а мажилисменов — 57,6.

Словом, отечественным мандатоносцам есть прямой резон объявить себе любимым внеочередные чрезвычайные каникулы и разойтись по домам. Тем более, что подобные примеры уже есть даже в колыбели мирового парламентаризма: итальянские депутаты работают дистанционно, а в европарламенте порешили не собираться вовсе без экстраординарных на то причин. Оно и понятно: вирус не тетка…

Постойте, а не этот ли сценарий имел в виду экс-премьер Акежан Кажегельдин, когда писал президенту Токаеву: «Парламент Казахстана не должен более заседать. Прежде всего — по санитарно-эпидемическим причинам, чтобы не служить источником инфекции и неразберихи»? Действительно, ведь, кроме всего прочего, незапланированные депутатские каникулы – еще и изрядная экономия казенных денег. Выкроенные средства можно пустить на борьбу с COVID 19, за что парламентариям скажут «спасибо» не только в народе, но и в правительстве.

Кстати, на днях украинский коллега премьера Мамина Денис Шмыгаль во всеуслышание объявил: кабмин Незалежной вполовину урежет зарплаты министрам и топ-менеджерам госкомпаний, так что им теперь придется экономить в хвост и в гривну. Поддержит ли Аскар Узакпаевич сотоварищи киевский челлендж – пока не ясно.

Как, впрочем, непонятно и то, добралась ли проклятая пандемия до святая святых исполнительной власти нашей страны. На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр информации Даурен Абаев ответил на этот вопрос в своем излюбленном обтекаемо-интригующем стиле: «У нас спрашивают, есть ли среди заболевших высокопоставленные чиновники, в частности министры, вице-министры и так далее. Хотел бы отметить, что в соответствии со статьей 95 Кодекса о здоровье данная информация является врачебной тайной. Мы не вправе ее разглашать. И, наверное, нет большой разницы, кто болеет, главное — чтобы все выздоровели».

Что ж, в условиях войны с коронавирусом, вероломно напавшим на миролюбивый Казахстан в разгар политического транзита в стране, наверное, лучше не скажешь, во всяком случае – для дипломата в ранге первого секретаря 1 класса. И пусть теперь доморощенные конспирологи чешут репы: то ли правительство «короновано» поголовно, то ли благополучно переболело и вот-вот приступит к комплексному лечению нашей экономики.

Тем более, что с «лекарствами» для нее у президента и правительства определились. Как заявил в воскресном телеэфире все тот же г-н Абаев, на финансирование пакета антикризисных мер из Нацфонда выделят 1,8 трлн. тенге. А общая стоимость чрезвычайного пакета составит 4,4 трлн., о чем ранее оповестил президент. Эти умопомрачительные деньжищи способны неизгладимо травмировать психику наиболее впечатлительных народных избранников. Они, чего доброго, потребуют от правительства подробной программы их расходования, которой, скорее всего, просто нет. А если и есть, то исключительно пожарные, нерыночные. Правительство сейчас будет делать то единственное, что оно умеет лучше всего – заливать костер кризиса «бензином» финансовых интервенций, спасая «нужные» банки, нацкомпании, госхолдинги. По принципу: кому вирус, а кому бабло навырост. Для этого кабмину законодательный орган не нужен – что-что, а искусство делить деньги наша исполнительная власть освоила в совершенстве.

Так что, господа законодатели, не стоит кайф ломать серьезным людям! Ведь деньги, как известно, любят тишину, а в чрезвычайных условиях – тишину абсолютную.

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