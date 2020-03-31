В дискуссиях о статусной и фактической роли государственного языка в РК имеет место подмена причины следствием

Казалось бы, трудно не заметить такую очевидность, но не все так просто

На днях, судя по сообщениям в прессе, сенатор Мурат Бактиярулы заявил главе правительства РК Аскару Мамину следующее: «Согласно Программе развития языков 2011-2020, в этом году 95% населения Казахстана должны были овладеть государственным языком. Однако казахский язык так и не стал единым для 130 национальностей, представители которых проживают в Казахстане. Мы так и не увидели результатов программы, а выделенные миллиарды тенге ушли на ветер. Кто за это будет нести ответственность? Со дня получения независимости ситуация с государственным языком не улучшилась. К сожалению, сейчас в Казахстане растет поколение представителей этносов, которое не знает историю, языка, культуры, страны, которое равнодушно к ценностям казахской нации. Поэтому нужно проводить комплексную политику для того, чтобы адаптировать представителей всех диаспор в казахскую среду и сплотить их вокруг государствообразующей нации. Настало время обязать каждого гражданина знать казахский язык. Знание государственного не долг, а обязанность».

Обязать-то можно, да только что это в конкретном смысле даст при складывающейся сейчас в Казахстане языковой ситуации? За 24 года до того, как сенатор Мурат Бактиярулы озвучил свое процитированное выше требование, историк и политолог Нурболат Масанов, участвуя в передаче телекомпании «Тотем», прекратившей в дальнейшем свое существование, высказался так: «Русский язык выполняет функцию общения, а казахский язык не может выполнять эту функцию». Было это весной 1996 года. За это свое мнение профессор Масанов подвергся жесткой обструкции со стороны казахскоязычной творческой общественности.

Тогда его оппоненты заверяли всех, помимо прочего, в том, что очень скоро представление, что казахский язык будто бы не может выполнять функцию всеобщего коммуникативного средства, сделается анахронизмом. Мол, время работает на национально-патриотические силы. Сейчас, по прохождении почти четверти века, выясняется, что такой прогноз не оправдал себя. Казахская речь не стала языком взаимного общения всего населения Казахстана. До сих пор законотворчество осуществляется на основе русского языка, а на казахский язык главным образом только лишь переводится (да и то не всегда удачно), почти все государственно и общественно важные документы составляются, прежде всего, на русском языке с последующим дублированием по-казахски.

Корпус работников государственной службы практически на 85-90 процентов состоит из этнических казахов, многие из которых окончили в свое время казахские школы, но русский язык был и остается их главным рабочим языком. Следовательно, проблема заключается не в знании или незнании ими родной речи, а в совершенно низком уровне ее подготовленности к отправлению функции полноценного государственного языка. При ведении споров на языковую тему в РК такой фактор, как правило, остается за кадром, и одновременно исподволь проталкивается идея о том, что, мол, всему виной является нежелание какого-то сегмента общества или каких-то групп населения признавать казахскую речь полноправным государственным языком. То есть имеет место подмена причины следствием. Казалось бы, трудно не заметить такую очевидность, но не все так просто. Поборники родной речи напирают на патриотизм и взывают к чувствам национальной гордости. В общем, делают все для того, чтобы не допустить ни в коем случае отведения очевидности вышеописанного характера ключевой роли в определении дальнейшего курса языковой политики государства.

Вышеизложенное вовсе не означает, что автор этих строк не верит в возможности родной речи титульного этноса РК. Казахский язык в силу, так сказать, своей природы располагает могущественным потенциалом. В нем имеется до семи исходных (инфинитивных) форм глагола, которые позволяют просто и экономно передавать сложнейшие нюансы глагольного обозначения. Есть герундий (отглагольное существительное). И есть столько производных от одного корня существительных, что двоякое понимание смысла того или иного из них практически исключается. Однако все это надо приспосабливать к современным условиям и требованиям жизни. Но получается, что взять на себя организацию и реализацию такого масштабного дела некому.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.